長時間のデスクワークによる腰痛や肩こりに悩まされている人は多いのではないだろうか。特に在宅勤務も多くなった現代では、良質なワークチェアの重要性が高まっている。そんな中、世界で話題沸騰中の革新的な電動ワークチェアが、ついに日本市場に上陸する。

ロボット工学の技術を応用した「LiberNovo Omni（リベルノヴォ オムニ）」は、ワンタッチで利用者の体型に自動フィットする次世代型チェア。すでに米Kickstarterで先行予約総額13億円を突破した製品が、2025年10月14日より応援購入サイトMakuakeにて日本での先行予約販売を開始する。

製品概要 製品名：LiberNovo Omni（リベルノヴォ オムニ）

価格：【超早割】99,500円（税込）／【一般販売予定価格】171,600円（税込）

カラー：スペースグレー / ミッドナイトブラック

サイズ：Mサイズ（45cm）/ Lサイズ（48cm）

元ロボット技術者が開発、背骨データを2年間追跡して誕生した革新的チェア

LiberNovo Omniを語る上で欠かせないのが、その開発背景だ。LiberNovoは元世界大手ロボットメーカーの技術者集団が2023年に設立。長年エンジニアとしてデスクワークの様々な課題に直面してきた彼らが、自らの経験と技術を活かして開発に取り組んだとのこと。

特筆すべきはその徹底した研究開発プロセスで、男女150人以上の背骨データを2年間にわたって長期追跡し、そのデータを基に設計された電動ワークチェアはまさに科学的アプローチの結晶と言える。

千人千種の背中にパーフェクトフィット、電動バックレストが実現する究極の座り心地

このチェアの最大の特徴は、変形自在な電動バックレストだ。8枚のフレキシブルパネルと14箇所のデュアルリンク構造、16個のポールジョイントにより、一人ひとりの背骨カーブにしなやかにフィットする。あたかもオーダーメイドのように、使用者の体型に合わせて最適な形状に自動調整されるのだ。

これにより、これまでのオフィスチェアでは実現できなかった究極のフィット感を実現している。ユーザーは複雑な調整を行う必要がなく、チェアに座るだけで最適なサポートを得られるというわけだ。

さらに注目すべきは、自動付随機能だ。ヘッドレスト、バックレスト、シート、アームレストの4つのパーツが、変わる姿勢に追随し連動して各部位をサポートし続ける。デスクワーク中の身体の細かな動きにも対応し、常に快適な状態を維持できるという。

電動脊椎ストレッチ機能で、長時間のデスクワークによる負担を軽減

デスクワーカーにとって朗報となるのが、電動脊椎ストレッチ機能の搭載だ。背中のS字カーブを支持する電動サスペンションにより、脊椎をやさしくストレッチする独自のモードを備えている。

仕事の合間や休憩時間にこのストレッチ機能を活用することで、長時間のデスクワークによる身体への負担を和らげることができる。慢性的な腰痛や肩こりに悩まされている人にとって、心強い味方となりそうだ。

快適性と耐久性を両立した高品質素材

素材面でも妥協がない。ネックサポートには親水性スポンジ低反発フォームを採用し、バックレストはマイクロリネン調ストレッチファブリックや体圧分散スポンジ、さらに旅客機のシートにも使用される弾性材を使用している。シートクッションには多層構造クッションを採用し、長時間座っていても疲れにくい設計となっている。

耐久性も考慮されており、チェアフレーム（本体構造部）は5年、電子部品（バッテリー、アクチュエーター、配線等）は2年の保証が付いている。

すでに世界で実証済み、Kickstarterで13億円の支持を集めた実力

LiberNovo Omniは、日本上陸に先立ち2025年6月にアメリカで初披露され瞬く間に注目を集めた。Kickstarterでの先行予約総額では13億円を超え、わずか60日間で約1万人の世界中のファンから熱烈な支持を獲得したという実績がある。

この実績が示すように、単なる新製品ではなく、すでに世界市場でその価値が認められた製品が日本にやってくるわけだ。

次世代のワークライフを変えるワークチェア

「LiberNovo Omni」は単なるオフィスチェアの域を超え、ワークライフそのものを変えるかもしれない。自動でフィットする電動バックレスト、姿勢に追随する自動機能、そして電動脊椎ストレッチ機能という三位一体の革新性は、ワークチェア市場に一石を投じるものだ。

価格は決して安くはないが、長時間のデスクワークを快適に過ごすための投資として、また健康維持のためのツールとして、十分に価値のある製品と言えるだろう。

10月14日からのMakuakeでの先行予約では、特別価格や早期購入特典なども用意される。次世代のワークチェアに興味がある方は、ぜひチェックしてみてはいかがだろうか。

