ドキドキの初カットがかわいすぎる！三兄弟の末っ子くんの新しい髪形に2万いいね
【画像】今からぼくはどうなるの？ヘアカット前の赤ちゃんの可愛さに悶絶する人が続出
インスタグラムに投稿された1件の動画が、「こんなに坊主が似合うなんて」「可愛いが大渋滞」と大きな反響を呼んでいます。投稿は2万件のいいねを記録しました。
投稿にうつっているのは、一人の男の子。まだ赤ちゃんで、これから何が行われるのか…といったあどけない表情をしています。いったい、なにがあったのでしょうか。
■お兄ちゃんたちとお揃いの“坊主ヘア”に初挑戦
写っているのは、男の子3兄弟の三男「ハオくん」。生まれて初めての坊主ヘア挑戦に「なにをするんだろう〜」というような表情を浮かべています。
カットを担当するのはハオくんのお母さん。三男くんの初めての坊主カットにドキドキしています。
実は、上のお兄ちゃん2人は坊主ヘアの常連。バリカンの扱いは手慣れているお母さんですが、初めてのカットはやはり緊張しますよね。
おとなしくバリカンで剃らせてくれるハオくんの姿に「マルコメくん可愛い！」「うちの子どもも小さい頃坊主でした」などのコメントが寄せられました。
弟の初坊主が気になり、見学に来たお兄ちゃんたち2人。コメントでは「お兄ちゃんたちも坊主でワロタw」「赤ちゃんに集中してたら、横から坊主ちゃん2人も出てきた（笑）」とお兄ちゃんたちにも注目が集まりました。
■「バズってびっくりしている…」反響に驚く投稿主さんにインタビュー！
思わぬ反響を呼んだこの投稿について、投稿主のサンサンファミリーさんにお話を伺いました。
―いいねがたくさんついてバズっていましたね。こちらの反響についてはいかがでしたか？
サンサンファミリーさん「投稿を見た方から、お出かけした際に声をかけてもらえるようになりました」
―バズったことについて、ご家族や周囲の方はどんな反応をされていますか？
サンサンファミリーさん「バズったのをきっかけにテレビで取り上げてもらったのですが、テレビに私たちが映っているのを見てびっくりしていました！」
―印象的なコメントや反響があれば教えてください！
サンサンファミリーさん「見てくださっている方の中に、“自分の子どもが坊主だった頃を思い出して懐かしい”といった声が多くてびっくりしています。また、可愛いと言ってくださる方が多くて、とても嬉しいです！」
―最近のお子さんの様子や面白かったエピソードを教えてください。
サンサンファミリーさん「最近は三男のハオが歩くようになり、毎日手をつないで歩くのが楽しいと感じています」
―レタスクラブの読者に一言コメントをお願いいたします。
サンサンファミリーさん「これからも元気いっぱいな3兄弟の様子を投稿していくので、楽しみにしていてください！」
とっても可愛い3兄弟の成長が、これからも楽しみですね。
■笑顔が溢れている！坊主3兄弟の可愛いすぎる日常
サンサンファミリーさんのアカウントでは、今回の投稿以外にも、3兄弟の可愛らしい日常がたくさん投稿されています。
たとえば、お兄ちゃん2人が一生懸命に三男ハオくんをあやしている投稿。ハオくんのお腹と手に唇をあてて「ブーッ」と音を出して笑わせています。
また、おにぎりのような顔になったお兄ちゃんの投稿も。ママの手で顔をムギューッとはさみ、可愛らしい“おにぎりくん”が出来上がっています。
お水が大好きな三男くんはパパに外から水をかけてもらいますが、窓越しのため水に触れないという投稿も。「なんで触れないの？」と不思議そうな表情を見せてくれています。
3兄弟の坊主カット完了の様子も。3人ともサッパリ坊主姿が可愛いです。
その他の坊主3兄弟の姿は、サンサンファミリーさんのアカウントからご覧ください。
■ドキドキの初カット、坊主三兄弟の誕生
我が子の生まれて初めての坊主ヘアへの挑戦は、カットを担当したママもとても緊張されたかと思います。「どんな感じ〜？」と覗きに来たお兄ちゃんたちも、弟が自分たちと同じ髪型になり嬉しそうなのが印象的でした。
今後も坊主三兄弟の元気で可愛らしい投稿が見られるのが楽しみですね。
文＝なついろ