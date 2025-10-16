腸の調子を整えたいときに！食物繊維たっぷりのお腹すっきり薬膳スープ3品
【画像を見る】ホクホク&シャキシャキの食感が楽しい！ごま油香る「さつまいもとえのきのスープ」
なんだかお腹の具合がいまひとつ…そんな時は、薬膳を取り入れた簡単スープはいかが？食物繊維や水分を多く含む食材を組み合わせれば、滞りやすいお腹もスッキリ！しょうがやごま油で香りよく仕上げたり、ミルクでまろやかに仕立てればレパートリーも豊富に。サッと手軽に作れるので、毎日の食卓に取り入れやすいレシピです。
腸を潤し、便の滑りをよくする食材がおすすめ
かぼちゃ、いも類、きのこ、わかめ、アボカド、乳製品、しらたきなど
■長いもとわかめのしょうがスープ
お湯を注げば即完成！
【材料・2人分】
長いも…100g
A
おろししょうが…小さじ1/2
カットわかめ…小さじ1
とりガラスープの素、ごま油… 各小さじ1
塩…ひとつまみ
こしょう…少々
【作り方】
1．長いもは厚手のポリ袋に入れ、めん棒で小さめの一口大に砕く。
2．器2個に1とAを等分に入れる。熱湯3/4カップずつを注ぎ、混ぜる。
（1人分51kcal／塩分1.2g レシピ考案／井原裕子）
■さつまいもとえのきのスープ
ごま油の香りをきかせて
【材料・2人分】
さつまいも…大1/3本(約100g)
えのき…1袋(約100g)
玉ねぎ…1/4個
カットわかめ…小さじ2
A
とりガラスープの素…小さじ1
塩…小さじ1/4
水…2カップ
B
白いりごま、ごま油…各小さじ1/2
【作り方】
1．さつまいもはよく洗い、皮つきのまま5mm厚さのいちょう切りにする。水に約5分さらし、水けをきる。
2．えのきは3cm長さに切ってほぐし、玉ねぎは横薄切りにする。
3．鍋にA、1、2を入れて中火にかけ、煮立ったら弱火にしてふたをし、約5分煮る。
4．わかめを加え、約1分煮る。器に盛り、Bを等分にふり入れる。
（1人分103kcal／塩分1.7g レシピ考案／郄山かづえ）
■アボカドミルクスープ
ミルクベースでマイルドに
【材料・2人分】
アボカド…1個
A
牛乳…1と1/2カップ
洋風スープの素(顆粒)…小さじ1/2
塩、こしょう…各少々
オリーブ油
【作り方】
1．アボカドは鍋に入れ、フォークでよく潰す。
2 ．Aを加えて混ぜ合わせ、弱火にかける。煮立たせないようにして温め、器に盛り、オリーブ油適量をかける。
（1人分257kcal／塩分0.7g レシピ考案／市瀬悦子）
食物繊維や水分が摂れる食材を組み合わせたスープは、お腹がすっきりしないときや、乱れがちな腸を整えたいときぴったり。混ぜるだけ・煮るだけなど手軽に作れるので、日々の腸活としても取り入れやすいですね！
監修／齋藤菜々子 撮影／澤木央子・高杉純 栄養計算／スタジオ食 編集協力／singt
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
文＝畠山麻美