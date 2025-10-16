コクのあるアボカドをミルクでやさしく仕上げた一杯。便秘のモヤモヤ改善に！


【画像を見る】ホクホク&シャキシャキの食感が楽しい！ごま油香る「さつまいもとえのきのスープ」

なんだかお腹の具合がいまひとつ…そんな時は、薬膳を取り入れた簡単スープはいかが？食物繊維や水分を多く含む食材を組み合わせれば、滞りやすいお腹もスッキリ！しょうがやごま油で香りよく仕上げたり、ミルクでまろやかに仕立てればレパートリーも豊富に。サッと手軽に作れるので、毎日の食卓に取り入れやすいレシピです。

＜便秘に＞

腸を潤し、便の滑りをよくする食材がおすすめ

かぼちゃ、いも類、きのこ、わかめ、アボカド、乳製品、しらたきなど

■長いもとわかめのしょうがスープ

お湯を注げば即完成！

長いもとわかめのしょうがスープ


【材料・2人分】

長いも…100g

A

　おろししょうが…小さじ1/2

　カットわかめ…小さじ1

　とりガラスープの素、ごま油… 各小さじ1

　塩…ひとつまみ

　こしょう…少々

【作り方】

1．長いもは厚手のポリ袋に入れ、めん棒で小さめの一口大に砕く。

2．器2個に1とAを等分に入れる。熱湯3/4カップずつを注ぎ、混ぜる。

（1人分51kcal／塩分1.2g　レシピ考案／井原裕子）

■さつまいもとえのきのスープ

ごま油の香りをきかせて

さつまいもとえのきのスープ


【材料・2人分】

さつまいも…大1/3本(約100g)

えのき…1袋(約100g)

玉ねぎ…1/4個

カットわかめ…小さじ2

A

　とりガラスープの素…小さじ1

　塩…小さじ1/4

　水…2カップ

B

　白いりごま、ごま油…各小さじ1/2

【作り方】

1．さつまいもはよく洗い、皮つきのまま5mm厚さのいちょう切りにする。水に約5分さらし、水けをきる。

2．えのきは3cm長さに切ってほぐし、玉ねぎは横薄切りにする。

3．鍋にA、1、2を入れて中火にかけ、煮立ったら弱火にしてふたをし、約5分煮る。

4．わかめを加え、約1分煮る。器に盛り、Bを等分にふり入れる。

（1人分103kcal／塩分1.7g　レシピ考案／郄山かづえ）

■アボカドミルクスープ

ミルクベースでマイルドに

アボカドミルクスープ


【材料・2人分】

アボカド…1個

A

　牛乳…1と1/2カップ

　洋風スープの素(顆粒)…小さじ1/2

　塩、こしょう…各少々

オリーブ油

【作り方】

1．アボカドは鍋に入れ、フォークでよく潰す。

2 ．Aを加えて混ぜ合わせ、弱火にかける。煮立たせないようにして温め、器に盛り、オリーブ油適量をかける。

（1人分257kcal／塩分0.7g　レシピ考案／市瀬悦子）

＊　＊　＊

食物繊維や水分が摂れる食材を組み合わせたスープは、お腹がすっきりしないときや、乱れがちな腸を整えたいときぴったり。混ぜるだけ・煮るだけなど手軽に作れるので、日々の腸活としても取り入れやすいですね！

監修／齋藤菜々子　撮影／澤木央子・高杉純　栄養計算／スタジオ食　編集協力／singt

※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。

文＝畠山麻美