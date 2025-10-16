12月19日より全国公開されるコリン・ファレルとマーゴット・ロビーのW主演映画『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』の日本版予告とポスタービジュアルが公開された。

友人の結婚式で出会った男女がレンタカーのカーナビに導かれてたどり着いた、奇妙な“ドア”。通り抜けると“人生で一番やり直したい日”へとタイムスリップしていた……。“ドア”は過去へ繋がっており、ふたりは人生のターニングポイントとなった出来事をもう一度やり直すことで、自分自身、そして大切な人たちと向き合っていく。最悪な思い出から最高の愛を見つけるための、ふたりの時空旅行がはじまる。

公開された日本版予告は、前半部分に久石譲が手がけた劇中音楽を使用。大草原にぽつんと佇む“赤いドア”や植物園のような場所に現れた“青いドア”といった、本作のキーアイテムである「時空旅行へと誘うドア」をはじめ、その向こう側に広がる幻想的でロマンティックな世界がエモーショナルに描かれている。

あわせて公開されたポスタービジュアルでは、晴天にもかかわらずカラフルな傘を差すふたりの間に“過去に戻れるドア”が出現。周りはドアや灯台、花々が魚眼レンズで覗いたかのごとく円形に連なるなど、“時空の旅“を象徴したデザインとなっている。

さらに本作に参加した久石からコメントも到着。ハリウッド作品で音楽を担当するのは本作が初めてのこと。ハリウッド初進出という大きな節目となった本作の音楽について久石は「全てが新鮮で、どのように曲を作っていったら良いかをたくさん考えました」と振り返り、「トラウマを持っている男女が過去と向き合いながら心を通わせていくというストーリーの、ハートウォーミングなところを感じていただけるよう心がけました」とコメント。かねてより自身の大ファンであったという監督のコゴナダについては、「彼は本当に素晴らしいです」と褒めたたえた上で、「コゴナダ監督はまるで絵画のように綺麗な映画を撮られる方なので、その映像とマッチングするようにしっかり書こうと思いました」と当時の意気込みを語り、結果として「ハリウッド映画ということでポップスミュージックも多く使われている分、僕は自分のスタイルの曲だけを書くことができた」「自分なりにとても満足のいく仕事ができたと感じています」と充実感を覗かせた。

久石は、先月に米ニューヨークで開催された本作のプレミアイベントにも登壇。主演のファレルとロビーとの3ショットや、久石が音楽を手がけたスタジオジブリの大ヒット映画『ハウルの動く城』にちなんだTシャツを着用したコゴナダ監督との2ショットを披露した。

コゴナダはスタジオジブリの大ファンであり、本作でも宮粼駿監督作品から大きなインスパイアを受けていると語っている。その強い思いから、同監督作品の映画音楽を手がけた作曲家である久石へ本作の音楽をオファーした。

そして、久石が手がけた音楽が収録されたオリジナル・サウンドトラックが、12月10日に発売されることが決定。本作のサウンドトラックがCD版として発売されるのは日本のみとなる。久石が手がけた音楽のほか、歌手レイヴェイが書き下ろした楽曲なども収められている。（文＝リアルサウンド映画部）