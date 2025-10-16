トーストもグリルもこれ1台！油を使わずサクッと♪【シャープ】水で焼くオーブン「ヘルシオ」で毎日の料理がプロ級に！Amazonを今すぐチェック！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
美味しさも健康も両立！油を使わずサクッと♪【シャープ】水で焼くオーブン「ヘルシオ」で毎日の料理がプロ級に！Amazonを今すぐチェック！
好みの食材をのせるだけ！のカンタングリル調理、おくだけグリル。分量設定が不要でサッと作れる時短メニュー、らくチン1品。熱風が庫内全体に効率よく循環し、大きな食材も焼きムラを抑えてすばやく焼き上げる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
水蒸気をさらに加熱し、100℃以上の高温状態にした「過熱水蒸気」は、食品に大量の熱を伝えることができる。その熱量は一般のオーブン加熱の約8倍。ウォーターオーブン ヘルシオは、このメカニズムを利用して調理。最初から最後まで水だけで焼く。家庭用のオーブンでこれができるのはヘルシオだけ。
たっぷりの過熱水蒸気を入れながら加熱するので、買ってきたパンが、作りたてのようなおいしさに復元。買ってきたお惣菜も、作りたてのようなおいしさに復元。（冷凍から常温までOK）
→【アイテム詳細を見る】
2段調理だから、お菓子やパンもたっぷり作れる。中食もおいしく！パンやお惣菜のあたためにも。
美味しさも健康も両立！油を使わずサクッと♪【シャープ】水で焼くオーブン「ヘルシオ」で毎日の料理がプロ級に！Amazonを今すぐチェック！
好みの食材をのせるだけ！のカンタングリル調理、おくだけグリル。分量設定が不要でサッと作れる時短メニュー、らくチン1品。熱風が庫内全体に効率よく循環し、大きな食材も焼きムラを抑えてすばやく焼き上げる。
→【アイテム詳細を見る】
水蒸気をさらに加熱し、100℃以上の高温状態にした「過熱水蒸気」は、食品に大量の熱を伝えることができる。その熱量は一般のオーブン加熱の約8倍。ウォーターオーブン ヘルシオは、このメカニズムを利用して調理。最初から最後まで水だけで焼く。家庭用のオーブンでこれができるのはヘルシオだけ。
たっぷりの過熱水蒸気を入れながら加熱するので、買ってきたパンが、作りたてのようなおいしさに復元。買ってきたお惣菜も、作りたてのようなおいしさに復元。（冷凍から常温までOK）
→【アイテム詳細を見る】
2段調理だから、お菓子やパンもたっぷり作れる。中食もおいしく！パンやお惣菜のあたためにも。