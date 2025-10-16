岡山市の源 吉兆庵グループが、春から夏にかけて販売する“世界の国々をイメージしたスイーツ”を発表しました。

【写真を見る】「旅するスイーツ」源 吉兆庵グループが “世界の国々をイメージしたスイーツ” を発表【岡山】

トルコの伝統菓子、カダイフを使った抹茶スイーツに、

シチリア島のカンノーリをアレンジした和菓子。源 吉兆庵が、関係者向けに開いた春夏商品の発表会には9つのブランドから390の商品が並びました。

テーマは「旅するスイーツ」。こちらは、ニューヨークをイメージしたタルトです。ピスタチオペーストにアメリカンチェリーソースが入っていて、上品な味わいを楽しむことができます。

（小寺真生記者）

「こちらのニューヨークをコンセプトにしたスイーツをいただきます。デリシャス。ザクザクした食感、そしてアメリカンチェリーソースの酸味とチョコレートの甘味があいまって非常においしいです」

（源 吉兆庵ホールディングス 執行役員 山岡正明部長）

「海外にも非常におもしろい素材がありますので、和菓子、洋菓子問わず、なにか融合できて商品化できればなと」

今後は、世界各国のフルーツソースを使ったタルトなども作っていきたいとしています。