鉄分もおいしさもこの1本で。新発売の“鉄分ソーセージ”が想像以上に万能！

こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。

突然ですが、みなさん、きちんと鉄分は摂れていますか？

実は、貧血の症状がなくても、20〜40代女性の約半分が「隠れ貧血」なんだそうです！

2009年度の厚生労働省の国民健康・栄養調査によると、「鉄欠乏性貧血」と「隠れ貧血」を合わせると、日本人女性の約23％（約1400万人）が該当すると推定され、なかでも、20〜40代女性では約48％が「隠れ貧血」（隠れている鉄不足の貧血予備軍）の状態にあるとのこと。

鉄分が不足してるかも……と自覚はあっても、なかなか毎日摂ることは難しいですよね。

マルハニチロから今年の9月に発売された「MSC FE-BAR 1 本で 1 日分の鉄分ソーセージ」は、そんな鉄分不足が気になる人の健康ニーズに応えた栄養価の高い魚肉ソーセージなんだとか……！

今回は新発売の「MSC FE-BAR 1 本で 1 日分の鉄分ソーセージ」を、簡単アレンジレシピとともにレポートします！

■意外と多い“隠れ貧血” 鉄分をおいしく補う新アイテム

チョコレート菓子のようにかわいらしいパッケージの中には、魚肉ソーセージが3本入り。

なんとこちらのソーセージ１本（30g）あたりに7.3mg もの鉄分が摂取できるんです！

成人が1日に必要とする鉄分は約6.5mgと言われているので、1本で1日分を補えます！すごい……！

また、魚のたんぱく質は、胃腸内で鉄を吸収しやすい形に変えたり、鉄の溶解性を高めたりする働きがあると言われているため、“魚肉ソーセージ＋鉄分”を同時に摂ることで効果的な鉄分摂取を期待できるんだそう。まさに一石二鳥！

たんぱく質はもちろん、食物繊維などの栄養もしっかり含まれています。

■焼いてびっくり！ 香ばしうまい「鉄分ソーセージドッグ」

そのままでももちろんおいしくいただけますが、今回は簡単アレンジとして「鉄分ソーセージドッグ」を作ってみました！

ガーリックトーストに切り込みを入れ、レタスを挟み、フライパンで焼き目をつけた魚肉ソーセージを挟みケチャップをかけて完成です！

今まで魚肉ソーセージを焼いたことはなかったのですが、こんがり焼き目をつけたソーセージは香ばしく、いつもと違った味わいを楽しめました！

ガーリックトーストやケチャップと合わせると、こんがり焼いた魚肉ソーセージからどことなくシーフードの旨味が感じられ、トマトソースのシーフードパンのような新しい感覚でおいしくいただけました！

普通のソーセージよりヘルシーかつ鉄分も摂れるので、ダイエット中にもおすすめです◎

常温保存もでき、おやつとしても、アレンジしても楽しめるので、日常にも取り入れやすいと思います。

■鉄分も満足感もこれ一本。1日1本の予防習慣

いかがでしたか？

鉄分不足が気になる方におすすめの、美容と健康をダブルでサポートしてくれる魚肉ソーセージ。皆さんも手軽に毎日一本の鉄分ソーセージで意識的に鉄分摂取習慣、始めてみませんか？

■商品概要

商品名：「MSC FE-BARフィーバー 1本で1日分の鉄分ソーセージ」

内容量：30g×3本

参考小売価格：オープン価格発売エリア：全国

（寺田紗恵）