キャハハハ!!! 私の方が女として上なんだよっ!!!!! 友達と容姿を比べてしまう女子高生、ついに重大なことに気づき……【ないものねだりの女達。 #685】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！
◆Check!
＜＜1話からまとめ読みはこちら
＜＜前回のお話しはこちら
＜前回までのおはなし＞
今まで嫌がっていたアリスとの2ショットを撮影し、それをSNSに投稿した美月ですが……。
すぐに現実ではないと気づいたようですね。美月がこれで目を覚ましてくれるといいのですが……。
ゆき蔵さんの漫画は、Instagramとブログでも更新されています。ぜひチェックしてみてくださいね！
◆Check!
1話からまとめ読みはこちら
■ご協力
ゆき蔵さん（@yuki_zo_08）
ブログ：https://yukizo.nbblog.jp/
Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BZGW81FS
（漫画：ゆき蔵、文：マイナビウーマン編集部）
※本記事は公開時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。