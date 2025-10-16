¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¤òÂç»ö¤Ë¡£´õ¾¯¡¦Æñ¼£À¼À´µ¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ëÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¹ÖºÂ¤¬³«ºÅ
¿´¤¬¤È¤¤á¤¯¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¥Ä¡¼¥ë¡£¤Ç¤â¡¢»þ¤Ë¤ÏÉÂµ¤¤ä¼£ÎÅ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯10·î4Æü¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿»ÔÌ±¸ø³«¹ÖºÂ¡Ö³°¸«¤È¿´¤òÀ°¤¨¤ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¥á¥¤¥¯¤Î»þ´Ö¡×¤Ç¤Ï¡¢´õ¾¯¡¦Æñ¼£À¼À´µ¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ëÊý¡¹¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¼ê¡×¤ò»È¤Ã¤¿´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¥á¥¤¥¯¤ò¥á¥¤¥¯¹Ö»Õ¡¦¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¹õÂô¤«¤ó¤Ê¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¡£¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤«¤â¡ª¡×¤È¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¥á¥¤¥¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÚÎÏÄã²¼¤ä¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÌô¤ÎÉûºîÍÑ¤â¡£¡Ö½Å¾É¶ÚÌµÎÏ¾É¡×¤È¤Ï
°åÌôÉÊ»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥æ¡¼¥·¡¼¥Ó¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¼çºÅ¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È³ùÁÒ¤Î²ñ¾ì¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ö³°¸«¤È¿´¤òÀ°¤¨¤ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¥á¥¤¥¯¤Î»þ´Ö¡×¡£¹Ö±é¤ÏÆóÉô¹½À®¤Ç¡¢Âè°ìÉô¤Ç¤ÏÃÏÊýÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í ÅìµþÅÔÎ©ÉÂ±¡µ¡¹½ ÅìµþÅÔÎ©¿À·ÐÉÂ±¡ Ç¾¿À·ÐÆâ²Ê ÉôÄ¹¤ÎÏÏÍÛ»ÒÀèÀ¸¤¬¡Ö¼À´µ¤È¶¦¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÏÀèÀ¸¤¬ºÇ½é¤Ë¤ªÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö½Å¾É¶ÚÌµÎÏ¾É¡Êmyasthenia gravis¡§MG¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ÆüËÜ¤Î¿äÄê´µ¼Ô¿ô¤Ï29,210¿Í¤Ç¡¢Ç¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢½Å¾É¶ÚÌµÎÏ¾É¤Î´ðËÜÅª¤Ê¼£ÎÅË¡¤Ï¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÌô¤ÎÉþÍÑ¤Ç¤¹¡£
ÏÏÀèÀ¸¡Ö½Å¾É¶ÚÌµÎÏ¾É¤Ï¡¢¿À·Ð¤«¤é¶ÚÆù¤Ë»ØÎá¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¾É¾õ¤ÏÂç¤¤¯¡Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Û¤É¤Î¾É¾õ¢Ì¿¤Ë¤Ï´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢À¸³è¤Î¼Á¡ÊQOL¡Ë¤òÂ»¤Ê¤¦¾É¾õ£¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÌô¤ÎÉûºîÍÑ¤Ë¤è¤ë¾É¾õ¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡×
¢Ì¿¤Ë¤Ï´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢À¸³è¤Î¼Á¡ÊQOL¡Ë¤òÂ»¤Ê¤¦¾É¾õ¤ÎÎã¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤Ö¤¿¤¬²¼¤¬¤ê¡¢³«¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡Ê´ãâÛ²¼¿â¡Ë¡×¡ÖÊª¤¬Æó½Å¤Ë¸«¤¨¤ë¡ÊÊ£»ë¡Ë¡×¡ÖÏÓ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡Ê¶ÚÎÏÄã²¼¡¢Ã¦ÎÏ¡Ë¡×¤Ê¤É¡£¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¡¢É®¼Ô¤â½Å¾É¶ÚÌµÎÏ¾É¤ÎÊý¤Ï¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë¤â¡¢ºÙ¤«¤Êºî¶È¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÏÀèÀ¸¡Ö£¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÌô¤ÎÉûºîÍÑ¤Ë¤è¤ë¾É¾õ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¡¢´é¤¬´Ý¤¯¤Ê¤ë¥à¡¼¥ó¥Õ¥§¥¤¥¹¤ä¹üÁÆ¤·¤ç¤¦¾É¤Ê¤É¡¢½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉûºîÍÑ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¢¤ë½Å¾É¶ÚÌµÎÏ¾É¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¼Â¤Ë49%¤¬¡¢¼Ò²ñÅªÀÑ¶ËÀ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Í¥¤·¤¤¥á¥¤¥¯¤Ç³°¸«¤È¿´¤òÀ°¤¨¡¢¼À´µ¤È¤È¤â¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÆü¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¡£Çº¤ß¥«¥Ð¡¼¡õÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥á¥¤¥¯½Ñ
ÂèÆóÉô¤Ç¤Ï¥á¥¤¥¯¹Ö»Õ¡¦¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¹õÂô¤«¤ó¤Ê¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¡È¼ê¡É¤ÇÀ°¤¦¡¢Èþ¤·¤µ¤È¿´¡£¤ä¤µ¤·¤¤¥á¥¤¥¯½Ñ¡ÁÆ»¶ñ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤Èè¤ì¤Ê¤¤¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥¯¡Á¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÅÐÃÅ¡£¤Û¤È¤ó¤ÉÆ»¶ñ¤ò»È¤ï¤º¡¢¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¢ª¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡õ¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¢ª¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¢ª¥Á¡¼¥¯¤ò¼ê¤Ç»Å¾å¤²¤ëÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¹õÂô¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥¯¤Î¥³¥Ä¡£¥µ¥é¥ó¥é¥Ã¥×1ËçÊ¬¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É»ä¤¿¤Á¤ÎÈéÉæ¤ÏÇö¤¯¡¢°µ¤Ï¡Ö¾®Ä»¥¿¥Ã¥Á¡×¤ÇºÇÂç¸Â¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢´ðËÜ¤Ï¶¯¤¯²¡¤·¤¿¤ê¿¤Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥È¥ó¥È¥ó¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ã¡×¡Ö¤¯¤ë¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬ÂçÀÚ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹õÂô¤µ¤ó¡Ö¿Íº¹¤·»Ø¤ÏÎÏ¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤Î¤Ç¡¢Ãæ»Ø¤ÈÌô»Ø¥á¥¤¥ó¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÈæ³ÓÅªËà»¤¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥«¥é¡¼¡×¤ò»È¤Ã¤ÆÇö¤Å¤¤Ê¤Î¤Ë¤¤ì¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¥×¥í¤Îµ»¤ò¾Ò²ð¡£¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤òÎã¤Ë¡¢ËË¤ÎÀÖ¤ß¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¡×¤Î¥«¥é¡¼²¼ÃÏ¡¢ÀÄ¥¯¥Þ¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¤Î¥ê¥¥Ã¥É¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ê¤É¤ò»È¤¦ÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹õÂô¤µ¤ó¡Ö¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¸üÅÉ¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥«¥é¡¼¤ò¹ª¤ß¤Ë»È¤Ã¤Æ¡¢Êä¿§¸ú²Ì¤Ç¤¤ì¤¤¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤òÆâÉþ¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ©¤ËÀÖ¤ß¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢È©¤¬ÌÀ¤ë¤á¤ÎÊý¤ÏÀÖ¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤À¤±¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥«¥é¡¼²¼ÃÏ¤ò¡¢È©¤¬°Å¤á¤ÊÊý¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥«¥é¡¼²¼ÃÏ¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡õ¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Î¥³¥Ä¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤ò°ú¤½Ð¤¹¡Ö¥Ñ¡¼¥×¥ë¡×¤Î¥«¥é¡¼²¼ÃÏ¤òËË¤ÎÈþÈ©¥¾¡¼¥ó¤È¤¤¤ï¤ì¤ëµÕ»°³Ñ·Á¤Ê¤É¤Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤·¤Æ¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿¤ÇËË¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¸«¤»¤¿¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡£¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿´é¤ò¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¤ß¤»¤¿¤¤»þ¤Ï¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ð¤«¤ê¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ç¡ÖËÄ¤é¤Þ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤ò¡¢ËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¡×¤³¤È¤âÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥¤¥¯¤ËÂçÀÚ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¡×¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥é¥á¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹õÂô¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤ÈÂçÎ³¤Î¥é¥á¤ÏÌÜ¤¬½Å¤¿¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥Ñ¡¼¥ë¤òÁª¤Ö¤È¡¢¾åÉÊ¤Êµ±¤¯ÌÜ¤â¤È¤Ë¡ª
¹õÂô¤µ¤ó¡Ö¥é¥á¤ÎÆþ¤ì¤ë°ÌÃÖ¤Ï¡¢¹õÌÜ¤Î¾å¤Ë½Ä¤Ç¥¹¥é¥¤¥É¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤À¤±¤Ç¡¢ÌÜ³«¤±¤¿»þ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥¥é¥Ã¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Á¡¼¥¯¡×¤Î¥³¥Ä¤Ï¡¢¥Ë¥³¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤¿¤È¤¤ÎËË¤Î¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë´Ý¤¯¤Ä¤±¤ë¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¡¢¼Ð¤á¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ËÅÉ¤ë¤È¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿´é¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥¤¥¯¤¬´°Î»¡ª¡¡¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÇº¤ß¤ä¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÊýË¡¤ä¾®´é¤Ë¸«¤¨¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢É®¼Ô¤â¡Ö¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÖºÂ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¤¥¯¤ÎÍýÏÀ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¼«Ê¬¤¬²¿¤«¤é»Ï¤á¤¿¤éµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¤«¡É¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¥á¥¤¥¯¤Ç¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡£¾å¼ê¤Ë¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¹¥¤¤Ê¿§¤ò¤Þ¤ºÅÉ¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»²²Ã¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¹õÂô¤µ¤ó¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥é¡¼¤Î¥ê¥Ã¥×¤ò»î¤·¤Æ¤â¤è¤·¡¢¥¥é¥¥é¤Î¥é¥á¤ò¤Þ¤Ö¤¿¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¤è¤·¡£¼«Ê¬¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ò¡¢¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
³°¤Ë½Ð¤ë¸å²¡¤·¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦¥á¥¤¥¯¡£»ÔÌ±¸ø³«¹ÖºÂ¡Ö³°¸«¤È¿´¤òÀ°¤¨¤ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¥á¥¤¥¯¤Î»þ´Ö¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ä¤â¤â¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ò¥ó¥È¤ò»²²Ã¼Ô¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï°ì¤Ä¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥³¥¹¥á¤òÇã¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡¼¡¼¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
