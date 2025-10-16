米国系会員制スーパー・サムズクラブで購入したケーキの中から人の歯と見られるものが出てくる騒動があった。中国メディアの斉魯晩報が14日に報じた。

記事によると、上海在住のユーザーが先日、サムズクラブで購入した「なつめくるみケーキ」の中から歯のようなものが出てきたとSNS上で訴えた。アップされた動画には、白い塊にネジ状の金属部品が付いたインプラントとみられる歯が映っていた。

同店のカスタマーサービス担当者は、苦情を受けていることを認めた上で、「私たちもとても驚いている。製造工程では従業員の衣服や衛生を厳しく管理している。すでに問題を工場にフィードバックして事実確認と調査を進めている」と説明した。また、「通常販売されている商品には問題はなく、安心して召し上がってほしい」とした。

中国のネットユーザーからは「従業員は年寄りか？」「食の安全が心配」「なぜケーキにインプラントの歯が？ 考えれば考えるほど恐ろしい」「怖すぎる。入っているのは歯だけだろうか？」「歯が出てきたケーキも普通に売ってた物だろう？ なぜ安心して召し上がれるなんて言えるんだ？」といった声が上がった。

また、「これはたぶん従業員がわざと混入させたんだ」との声がある一方、「購入者の歯が食べてる時に抜けたか、悪意を持ってクレームを付けているかだろう」と信ぴょう性を疑う声もあった。（翻訳・編集/北田）