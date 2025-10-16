　16日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比450円高の4万8140円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万8088.07円に対しては51.93円高。出来高は2万9375枚となっている。

　TOPIX先物期近は3201.5ポイントと前日比14ポイント高、現物終値比2.32ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48140　　　　　+450　　　 29375
日経225mini 　　　　　　 48145　　　　　+455　　　385010
TOPIX先物 　　　　　　　3201.5　　　　　 +14　　　 26406
JPX日経400先物　　　　　 28865　　　　　+135　　　　3024
グロース指数先物　　　　　 726　　　　　　-8　　　　2172
東証REIT指数先物　　　　1922.5　　　　　+5.5　　　　　51

株探ニュース