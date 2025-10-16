日経225先物：16日正午＝450円高、4万8140円
16日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比450円高の4万8140円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万8088.07円に対しては51.93円高。出来高は2万9375枚となっている。
TOPIX先物期近は3201.5ポイントと前日比14ポイント高、現物終値比2.32ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48140 +450 29375
日経225mini 48145 +455 385010
TOPIX先物 3201.5 +14 26406
JPX日経400先物 28865 +135 3024
グロース指数先物 726 -8 2172
東証REIT指数先物 1922.5 +5.5 51
株探ニュース
