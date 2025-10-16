仲間由紀恵、勢ぞろいした“家族”ショットに反響「やばい愛おしい」「良い顔してるな〜」
俳優の北村有起哉が主演、仲間由紀恵が共演するフジテレビ木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』（毎週木曜 後10：00）の公式SNSが16日、更新され、小倉家の面々が勢ぞろいしたショットが公開された。
【写真】4人が勢ぞろい！満面の笑みを浮かべる仲間由紀恵ら
『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる脚本家・岡田惠和氏の最新作。完全オリジナル脚本となる本作は、2人の子を持つ小倉渉（おぐら・わたる／北村有起哉）と、その妻・あん（仲間由紀恵）を中心に、登場人物たちの人生模様をユーモラスかつ、温かく届けるホームコメディー。2人に加え、消防士として働く長男の順（小瀧望）、大学生の長女・ゆず（近藤華）の家族間のやりとりも本作の見どころの一つとなっている。
公式SNSでは「今夜の第2話より、オープニング映像が変わります」と告知され、第1話では集まることのなかった家族が笑顔を見せる最新ショットが公開された。この投稿には「やばい愛おしい」「良い顔してるな〜」「4人そろってる！」との反響が寄せられている。
【写真】4人が勢ぞろい！満面の笑みを浮かべる仲間由紀恵ら
『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる脚本家・岡田惠和氏の最新作。完全オリジナル脚本となる本作は、2人の子を持つ小倉渉（おぐら・わたる／北村有起哉）と、その妻・あん（仲間由紀恵）を中心に、登場人物たちの人生模様をユーモラスかつ、温かく届けるホームコメディー。2人に加え、消防士として働く長男の順（小瀧望）、大学生の長女・ゆず（近藤華）の家族間のやりとりも本作の見どころの一つとなっている。
公式SNSでは「今夜の第2話より、オープニング映像が変わります」と告知され、第1話では集まることのなかった家族が笑顔を見せる最新ショットが公開された。この投稿には「やばい愛おしい」「良い顔してるな〜」「4人そろってる！」との反響が寄せられている。