伊藤英明、ウィスキーで乾杯 秋の装いで落ち着いた大人の色気漂わせる
俳優の伊藤英明が16日、都内で行われた「Dewar's HERE'S TO THE STORY」オープニングイベントに登壇した。
【写真】ゴクッ！ウィスキーを味わう伊藤英明
グレーのスーツにブラウンのドットシャツ、ネクタイ、チーフを合わせ、秋の装いで落ち着いた大人の色気たっぷりに着こなした伊藤は、登場するとまずデュワーズの女性マスターブレンダーであるステファニー・マクラウド氏と握手。手元にデュワーズのウィスキーが来ると、「スコットランドの言葉で何ていうんですか？」とマクラウド氏に質問し、マクラウド氏とともに「スランジバー（乾杯）」と杯を掲げた。
デュワーズについて、伊藤は「香りがふわっとやさしくて、飽きのこない味ですね」とにっこり。マクラウド氏とはスコットランド・アバンフェルディの蒸留所で初めて会った」といい、「マスターブレンダーとしてウィスキーに向き合う姿がかっこよくて、ご自身の経験や知識を惜しみなく教えてくださって、ついつい時間を忘れて話し込んでしまいました」と振り返った。
また「ウィスキーがやっぱり奥深いなって感じて。デュワーズが生まれた地でウィスキーを飲んで、初めて蒸留所に伺わせていただいたときに、その蒸留所で使われている仕込み水で割ったウィスキーを飲ませていただいて、その地に行かないと飲めないので、思い出に残っています」とうれしさをにじませた。
伊藤について、マクラウド氏が「ウィスキーを学びたいという姿勢も伝わってきました。すばらしいひとときでした」と明かすと、伊藤も照れ笑い。伊藤は「時間をかけて積み重ねていくことの大切さを改めて学んだような気がします」とスコットランドの地で得たことを明かした。
デュワーズは、バカルディジャパンが輸入し、サッポロビールが販売するスコッチウィスキーブランド。ことしリニューアルしたデュワーズ12年のブランドコンセプト「Dewar's HERE'S TO THE STORY〜あなたの物語に乾杯〜」を体現する一般向けイベント『「Dewar's HERE'S TO THE STORY」あなたらしい一杯に出会う旅。』がきょう16日〜19日に東京・六本木ヒルズ大屋根プラザにて開催される。
オープニングイベントには伊藤のほかに、デュワーズのステファニー・マクラウド氏が登壇した。
【写真】ゴクッ！ウィスキーを味わう伊藤英明
グレーのスーツにブラウンのドットシャツ、ネクタイ、チーフを合わせ、秋の装いで落ち着いた大人の色気たっぷりに着こなした伊藤は、登場するとまずデュワーズの女性マスターブレンダーであるステファニー・マクラウド氏と握手。手元にデュワーズのウィスキーが来ると、「スコットランドの言葉で何ていうんですか？」とマクラウド氏に質問し、マクラウド氏とともに「スランジバー（乾杯）」と杯を掲げた。
また「ウィスキーがやっぱり奥深いなって感じて。デュワーズが生まれた地でウィスキーを飲んで、初めて蒸留所に伺わせていただいたときに、その蒸留所で使われている仕込み水で割ったウィスキーを飲ませていただいて、その地に行かないと飲めないので、思い出に残っています」とうれしさをにじませた。
伊藤について、マクラウド氏が「ウィスキーを学びたいという姿勢も伝わってきました。すばらしいひとときでした」と明かすと、伊藤も照れ笑い。伊藤は「時間をかけて積み重ねていくことの大切さを改めて学んだような気がします」とスコットランドの地で得たことを明かした。
デュワーズは、バカルディジャパンが輸入し、サッポロビールが販売するスコッチウィスキーブランド。ことしリニューアルしたデュワーズ12年のブランドコンセプト「Dewar's HERE'S TO THE STORY〜あなたの物語に乾杯〜」を体現する一般向けイベント『「Dewar's HERE'S TO THE STORY」あなたらしい一杯に出会う旅。』がきょう16日〜19日に東京・六本木ヒルズ大屋根プラザにて開催される。
オープニングイベントには伊藤のほかに、デュワーズのステファニー・マクラウド氏が登壇した。