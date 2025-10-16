脱落者を全員で決めるという過酷な投票が行われ、ミステリアス美女が取り乱す一幕があった。

【映像】美女がカメラの前で怒りをおさえきれない様子

『ラブキャッチャージャパン』は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択した男女10名が、自らが選んだ"正体"を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リアリティー番組。最終告白でラブキャッチャーはマネーキャッチャーに騙されず、ラブキャッチャー同士で真実の愛をみつけられるとカップル誕生。マネーキャッチャーはラブキャッチャーを見極め、カップル成立すると賞金が得られる。シーズン2をスタジオで見届けるのは、見取り図の盛山晋太郎とリリー、声優でタレントの木村昴、俳優の山本舞香、YouTuberのとうあ。

5日目の夜に行われたのは、脱落者を全員で決めるという過酷な投票。マネーキャッチャーだと思う男性1人をそれぞれが投票することになった。1時間後の投票に向けて、女性陣は一旦集まって話し合いをすることに。女子3人から怪しまれる形で、最年少ビジュ王子・たつや（21歳／俳優）に疑いの目が向けられた。

しかし、たつやに想いを寄せているミステリアス女王・サリオ（31歳／バレエ講師）は「たつやはダメ」と猛反対。サリオは反論を並べつつも、空気的にたつやに疑いがかかる。サリオは「こうなってる以上多数決だから、意味ないし私の弁論が」と突っぱね、「もうだめだ、今時間が無いからうちらで話してても無理」とその空気に耐えられず個室を飛び出しリビングへと戻ってしまった。

そんな女性陣＆サリオに、スタジオの盛山＆山本は「結構な空気よ」「怒ってるよ」とコメント。サリオはリビングで論破王・ためくに（37歳／起業家）を呼び出し「女子3人はたつやなの…！」と相談をし、それを見た女性陣は「（サリオの）圧がすごい」「どうすることもできないよ〜」と苦笑いを浮かべていた。

そんなメンバーたちのやり取りに「すっごいギスギス」「えげつない空気」とスタジオも驚きに包まれていた。