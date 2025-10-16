◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 マリナーズ4―13ブルージェイズ（2025年10月15日 シアトル）

レギュラーシーズンで60発を放ち、ア・リーグ本塁打王に輝いたマリナーズのカル・ローリー捕手（28）が15日（日本時間16日）、本拠でのブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第3戦に「2番・捕手」で先発出場。8回の第4打席で今ポストシーズン（PS）3本目となる本塁打を放った。ただ、投手陣が5被弾で13失点と打ち込まれ今シリーズ初黒星を喫した。

2―12と大量リードを許す中、8回1死からアロザレーナが相手3番手でかつて中日でプレーした右腕ジャリエル・ロドリゲスのスライダーを狙って左中間スタンドへ意地の一発を放った。

大敗ムードを吹き払う一発に本拠ファンが活気を取り戻すと、次打者のローリーもロドリゲスの内角直球を振り抜き、右翼スタンドへ2者連発アーチ。ファンも完全に息を吹き返した。

チームは初回に3番のフリオ・ロドリゲスが先制2ランを放って幸先良く点を奪ったが、先発したカービーが3回につかまり、ヒメネスに同点2ランを浴びるなど、この回一挙5点を奪われ試合をひっくり返された。

一度、火が付いたブルージェイズ打線を止めることはできず、カービーは5回に相手主砲・ゲレロに一発を浴びるなど5回途中8失点で降板。3番手・ファーガソンもカークに3ランを被弾するなど、5被弾を含む18安打を浴びて13失点と投手陣が崩れ試合に敗れた。

それでも8回にアロザレーナ、ローリーに一発が飛び出し、大敗ムードを吹き消し、第4戦に弾みを付けた。