【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 3ー2 ブラジル代表（10月15日／東京スタジアム）

【映像】久保、二度倒されるもノーファウルで憤慨

久保建英が立て続けにファウルをもらえなかった場面がファンの間で物議を醸している。

10月14日、サッカー日本代表は、FIFAランキング6位の強豪ブラジル代表とキリンチャレンジカップ2025で対戦。10日のパラグアイ代表戦は怪我で欠場していた久保もスタメンに名を連ね、積極的にドリブルで仕掛けるアクションを披露していた。

話題のシーンは前半の終盤だ。0ー2と追いかける展開で迎えた40分、久保は左から右へと細かいタッチでボックス内への進入を試みた。その際、ブラジル代表のMFルーカス・パケタが出した右足に引っかかる形で転倒したが、主審はファウルとジャッジしなかった。

久保が両手を広げて判定に不満な様子を見せると、およそ1分後のことだ。今度は、右サイドでブラジル代表のDFカルロス・アウグストに後ろから押される形でボックス内で転倒。しかし、こちらもファウルとはならず、久保は思わず大の字になって天を仰いだ。

この場面は試合を中継したABEMAのコメント欄でも話題を集め、ファンも「久保おこ」「ファウルだろ」「これは怒るわ」「思いっきりファウル」「審判にキレていいぞ」「一個前は確実にファウル」「なんやあの審判」「足いってるやん」「ぬー微妙」「ファウルじゃねえのかよ」「今のは可哀想」「さすがにファウルやw」と、審判の判定に納得がいかない様子だった。

なお、久保は54分までプレー。チームは後半に3ゴールを決めて逆転勝利を収め、ブラジル代表を相手に国際Aマッチで歴史的な初白星を挙げた。

（ABEMA／サッカー日本代表）