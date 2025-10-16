俳優の石原さとみ（３８）が１６日、都内で行われた花王「ファブリックケア新製品発表会」に出席した。

５月に第２子出産を発表後、初の公の場となった。肩の大きく露出した真っ赤なドレスで変わらない美貌で登場した。

この日は、石原が出演する同製品の新ＴＶＣＭがお披露目された。「今の自分の幸せなハッピーな気持ちが伝わればいいなと思った」と撮影を振り返った。

石原は２０年に一般男性と結婚。２２年４月に第１子を出産している。今回の発表会に臨むにあたり「産後初で公の場に出させていただくということで、緊張してうまく寝られなくて、そういう時になぜかうちの子が夜泣きして、どうやったら寝てくれるんだろうって思って。やっと寝てくれたと思って、クッションに横たわった。その時にアロマビーズの香りが頭の全体に感じることができた」と明かし、「どうして？と半分泣きそうだったけど、この助けてくれる、気持ちが安らぐ体験ができたこと、それを伝えられたらいいなと前向きになれた。皆さんもご機嫌になりたかったり、家事がしんどい時に前向きにしてくれる商品」とアピールした。