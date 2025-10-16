【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 3ー2 ブラジル代表（10月15日／東京スタジアム）

【映像】久保建英、秀逸なブロックで縦突破をサポート

久保建英の頭脳プレーが日本代表の決定機を演出した。

10月14日、サッカー日本代表は、FIFAランキング6位の強豪ブラジル代表とキリンチャレンジカップ2025で対戦。ビッグチャンスで久保が見せたサポートが話題を集めている。

スコアレスで迎えた22分、右のワイドでボールを受けた久保は、ファイナルサードでさらに大外の堂安律にパス。そのまま裏に抜けるアクションを起こすと、その間に日本代表の10番はブラジル代表のカルロス・アウグストとガブリエウ・マルチネッリの2人と1対2の構図が生まれていた。

この状態で久保が頭脳プレーを披露する。オフサイドポジションから戻る過程において、2人のブラジル代表の選手をスクリーンする形でブロックし、堂安の縦突破をサポートしたのだ。ボックス内に進入した10番は右足で折り返して南野にマイナスのパスを通した。

南野のシュートはファーに流れ、反応した上田のシュートも枠を捉えることができなかったが、右サイドのコンビネーションから日本がゴールに迫るシーンとなった。

この場面はSNSでも話題を集め、ファンからは「久保が賢い」「良いアイデア」「堂安えぐいって」「上田あれ反応できるんかｗ」「堂安うっま」と、ブラジル代表相手に先制点のチャンスを迎えた攻撃に称賛の声が寄せられていた。

その後、前半で2点のリードを許した日本代表だったものの、後半に3ゴールを決めて逆転勝利。ブラジル代表を相手に国際Aマッチで歴史的な初勝利を収めた。

（ABEMA／サッカー日本代表）