¸ÞÎØ¶¥±Ë¶â4¸Ä¡¢¥Æ¥£¥È¥à¥¹°úÂà¡¡Åìµþ¤È¥Ñ¥ê¤Ç2´§¡¢25ºÐ
¡¡¶¥±Ë¤ÇÅìµþ¤È¥Ñ¥ê¤ÎÎ¾¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò·×4¸Ä³ÍÆÀ¤·¡¢½÷»Ò200¥á¡¼¥È¥ë¼«Í³·Á¤ÎÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ç25ºÐ¤Î¥¢¥ê¥¢¡¼¥ó¡¦¥Æ¥£¥È¥à¥¹¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤¬°úÂà¤¹¤ë¤È16Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤ËµÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åê¹Æ¤·¤¿±ÇÁü¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÂç»ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬º£¤Ï¿å±Ë¤è¤ê¾¯¤·¤À¤±Âç»ö¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÅìµþÂç²ñ¤Ç¤Ï200¥á¡¼¥È¥ë¤È400¥á¡¼¥È¥ë¤Î¼«Í³·Á¤ÇÍ¥¾¡¡£¥Ñ¥ê¤Ç¤Ï¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥ì¥Ç¥Ã¥¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¥µ¥Þ¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥¥ó¥È¥Ã¥·¥å¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤òÍÞ¤¨¤Æ400¥á¡¼¥È¥ë¤òÏ¢ÇÆ¤·¡¢800¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Ç¤â¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÍñÁã¤ÎÎÉÀ¼ðáç¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë