コムドットやまと、ニューヘア報告にファン絶賛「前髪姿最高」「雰囲気変わる」
【モデルプレス＝2025/10/16】5人組YouTuber・コムドットのやまとが14日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。
【写真】やまと「雰囲気変わる」ニューヘア
やまとは「New hair」と新しいヘアスタイルを披露。センター分けから前髪を作り、後ろに流すようなスタイリングでブロンドヘアを公開している。
この投稿にファンからは「前髪作ってくれてありがとう」「前髪姿最高」「雰囲気変わる」「キュンキュンする」「カッコ良すぎ」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆やまと、ヘアカットで“前髪あり”へ
◆やまとの“前髪あり”に反響
