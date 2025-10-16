森崎ウィン＆Snow Man向井康二「anan」表紙で珠玉のラブストーリーグラビア展開 互いへのリスペクトも明かす
【モデルプレス＝2025/10/16】俳優の森崎ウィンとSnow Manの向井康二が、10月22日発売の「anan」（マガジンハウス）2468号スペシャルエディションの表紙に登場。アイドルと表現者としてプライドを持つふたりが、珠玉のラブストーリーグラビアを届ける。
【写真】Snow Man向井康二＆森崎ウィン、手繋ぎ見つめ合う
今回の表紙を飾るのは、映画「（LOVE SONG）」（10月31日全国公開）で切なく強く惹かれ合うふたりを演じた森崎と向井。バンコクで撮影した、あたたかで切ない作品世界とは異なる次元にふたりが出会ったら。ひりつくような緊張感や、儚く美しい雰囲気に心奪われる、ラブストーリーグラビアとなった。衣装は真っ白なシャツスタイルとシャツとジャケットがクールなオールブラックスタイルで展開。ホワイトとブラックが絡まり合っていくグラビアは、切なげな眼差しが向けられたあと、すれ違っていく心模様を表すように視線が交差していく。互い想い合っているのに、どうしても目を合わせて気持ちを伝えることができない、そんな映画のアナザーストーリーのような写真の数々を観ることができる。
そしてブラックルックでは、向井が森崎のリボンタイを引き寄せ、ほどいたり、森崎が向井に自身のリボンタイをバックハグしながら結ぶなど、先ほどの清廉な交感とは異なる、濃密なひとときに。そんなふたりもビハインドでは、一つ一つの動作に互いがツッコミをいれたり、爆笑しながら撮影。軽やかな関係性とは真逆の表情を繰り広げる姿はさすがの一言。俳優、歌手、アイドルと表現者としてプライドを持つふたりだからこその、珠玉のラブストーリーグラビアを届ける。
インタビューでは、特集“旅”にちなみ、バンコクで撮影された映画「（LOVE SONG）」での秘話はもちろん、多忙でありながらも旅好きなふたりの行きたい場所や、パッキングのコツなどについてもトーク。そんなソロインタビューや対談で滲み出るのは、互いへのリスペクト、笑顔、ボケとツッコミの応酬…。とにかく波長が合う、森崎と向井のハッピーに溢れたインタビューに仕上がっている。（modelpress編集部）
◆森崎ウィン＆向井康二「anan」表紙登場
◆森崎ウィン＆向井康二、互いへのリスペクト明かす
インタビューでは、特集“旅”にちなみ、バンコクで撮影された映画「（LOVE SONG）」での秘話はもちろん、多忙でありながらも旅好きなふたりの行きたい場所や、パッキングのコツなどについてもトーク。そんなソロインタビューや対談で滲み出るのは、互いへのリスペクト、笑顔、ボケとツッコミの応酬…。とにかく波長が合う、森崎と向井のハッピーに溢れたインタビューに仕上がっている。（modelpress編集部）
