日向坂46河田陽菜、屋根上で満面の笑み 2nd写真集先行カット10弾公開＆パネル展開催書店決定【テイクオフ】
【モデルプレス＝2025/10/16】日向坂46の河田陽菜が11月11日に発売する2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）より、先行カット第10弾が公開。あわせて、パネル展開催書店が発表された。
【写真】日向坂46河田陽菜、ミニ丈からスラリ美脚輝く
先行カット第10弾はコペンハーゲンから車を2時間ほど走らせたメン島のキャンプ場でのカット。「車と一緒に撮影したい」という河田のリクエストでキャンピングカーでのシュート。車体にハシゴが付いているのを目にするやいなやスイスイと屋根の上に登り、そこで見つけた小さな木の実を拾って満面の笑みでこちらにアピールしている瞬間を激写。最高にハッピーな笑顔を見せている。
また、本作のパネル展が、全国8カ所の書店で開催されることが決定。パネル展が行われるのは北海道、東京、愛知、大阪、京都、の計5都市。各会場では「おひな、旅のはじまり」「おひなのヒュッゲな時間」「森の風とおひな」「童話の国のおひな」といった4つのテーマのうちいずれかが展示され、未公開のアザーカットが楽しめる内容となっている。
本写真集は素敵な街並みと幸福度ランキングの高さでも知られるデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の彼女の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような1冊である。（modelpress編集部）
・紀伊國屋書店新宿本店（東京）「童話の国のおひな」11／11〜11／24
・HMV&BOOKS SHIBUYA（東京）「おひな、旅のはじまり」11／11〜11／24
・SHIBUYA TSUTAYA（東京）「おひなのヒュッゲな時間」11／11〜11／24
・タワーレコード渋谷店（東京）「森の風とおひな」11／11〜11／24
・紀伊國屋書店梅田本店（大阪）「童話の国のおひな」11／11〜11／24
・星野書店近鉄パッセ店(愛知)「おひな、旅のはじまり」11／11〜11／24
・大垣書店京都本店（京都）「おひなのヒュッゲな時間」11／11〜11／24
・コ−チャンフォー新川通り店（北海道）「森の風とおひな」11／11〜11／24
【Not Sponsored 記事】
◆河田陽菜、キャンピングカーで満面の笑み
◆河田陽菜、2nd写真集「テイクオフ」
◆「テイクオフ」パネル展開催書店
