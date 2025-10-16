ドジャースタジアムで記者会見→練習

ドジャースの大谷翔平投手が15日（日本時間16日）、本拠地ドジャースタジアムで打撃練習を行った。大谷にしては異例の光景を米メディアもこぞって動画で速報。特大弾をかっ飛ばす前にいじられたシーンが話題になっている。

実際の試合のように登場曲が流れ打席に向かった大谷。周りの同僚たちが視線を送る中、まず1球目はバントの構え。グラウンドが少し沸く。そして、2球目はまさかの空振り。「Ohhhhhh」と悲鳴や大きな笑いが巻き起こった。

米専門メディア「ドジャーブルー」はXで「ドジャースは、打撃練習のために出てきたショウヘイ・オオタニをからかって楽しんでいる」と記し、大谷が打撃練習を始める様子を動画で公開。特大弾前にあったシーンに米ファンが反応した。

「初球をバントするなんて。彼はこんなに面白くなくてもいいのに」

「このチームが大好き」

「この男の性格は読めない。面白くて、見るのが楽しい」

「なんでバントさせてるんだ」

「入場曲を流して、みんなが彼を応援してる。このチームは本当にふざけてる」

「彼を応援するチーム。泣いちゃう、これが友情の力ね」

前日まで行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ第1、2戦はスネル、山本由伸の快投で連勝を決めた。敵地からロサンゼルスに帰ってきたチームはこの日、記者会見と練習を行った。



（THE ANSWER編集部）