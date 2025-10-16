「オフライン ラブ」ケンスケ、衝撃のキッチン公開にファン騒然「派手にやらかしましたね」「もはやアート」
【モデルプレス＝2025/10/16】Netflixリアリティシリーズ「オフライン ラブ」に出演していたお笑い芸人のケンスケ（面高ケンスケ※「高」は正式には「はしごだか」）が10月14日に、X（旧Twitter）を更新。インパクトのあるキッチンの写真を投稿し、反響を呼んでいる。
【写真】恋リア出演イケメン「もはやアート」と話題の驚愕キッチン
ケンスケは「今キッチンがかっこいい」とコメントを添えて、スパゲッティが台所に散乱した写真を公開。流し上には縦にスパゲッティが刺さるなど、あらゆるところにあらゆる形でスパゲッティが散らばっており、インパクト抜群の写真となっている。
この投稿は「スパゲッティがキッチンで暴れてる」「派手にやらかしましたね」「何がどうしてそうなった」「一体どうなってるの？」といったツッコミとともに「建築物かと思った」「鳥の巣ですね」「もはやアート作品」など時には写真も添えられた大喜利コメントがつけられるなど、反響を呼んでいる。
「オフライン ラブ」は、舞台となるフランス・ニースの地に集まった、お互いの顔も名前も知らない男女10人が、デジタルデバイスを全て手放し、ガイドブックだけを片手に異国で10日間の旅をするリアリティショー。ケンスケは俳優のナナミ（朝日ななみ）とカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ケンスケ、インパクト抜群のキッチン公開
◆ケンスケの投稿に反響
