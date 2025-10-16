なでしこはイタリア、ノルウェーと対戦

日本サッカー協会は10月15日、今月予定されている欧州遠征に臨むなでしこジャパンのメンバー23人を発表した。

DF熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス）、MF長谷川唯（マンチェスター・シティ）、MF宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド）ら主力選手が順当に選出され、パリ五輪後初の代表復帰となったDF清水梨紗（リバプール）ら注目選手も名を連ねたが、WEリーグからの招集が3選手にとどまったことが大きな話題となっている。

今回の23のなでしこジャパンに招集された23人のうち、国内組はGK大熊茜（INAC神戸レオネッサ）、DF高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）、そしてMF山本柚月（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）の3選手のみ。海外で活躍する選手が増えたとはいえ、多くのタレントが海外に活躍の場を求めている状況を如実に表している。

清水とともに左膝前十字靭帯断裂から復帰したDF遠藤純（エンジェルシティ）も今回の活動から代表に復帰している。

ファンからは「早く観たいぃぃいい」「清水梨紗選手、遠藤純選手の怪我からの復帰 これは、本当に大きいし何より嬉しい」「怪我から復帰の清水梨紗選手、遠藤純選手嬉しい」と2選手の復帰を喜ぶ声があがった一方、「WEリーグファンからしたら寂しいものがあります…」「これを見てWEリーグでプレーしたいって女の子は何人いるんやろうか」「なでしこの所属クラブ、男子よりすごい説あるな」「WEの選手は長崎の試合で多く選ばれるだろうが、そこで篩にかけられるので心して臨んでほしい」「男子に負けず劣らずビッグクラブの所属選手が多いこと」「WEリーグで好調の吉田莉胡、成宮唯のINAC勢を観たかった」「WEリーグからもっと選ばれれば国内リーグも盛り上がるのでは…？と思うと、ちょっと残念」と、所属クラブの大きさに感嘆する声や国内リーグからの選手の少なさを残念がる声が多く寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）