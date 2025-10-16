FIFAランク22位浮上はオーストリアの幸運な敗戦が後押し

サッカー韓国代表は、10月に発表される最新のFIFAランキングで順位を上げ、2026年北中米ワールドカップ（W杯）の組み合わせ抽選におけるポット2の座をひとまず守り抜いた。

韓国メディア「スターニュースは」は、10月の国際Aマッチ期間で「最悪のシナリオを回避」と報じている。

ホン・ミョンボ監督率いる韓国は、10日に行われたブラジル戦で0-5と大敗を喫したものの、14日のパラグアイ戦では2-0で勝利。ブラジル戦の敗北でFIFAランキングポイントを3.44失ったが、パラグアイ戦の勝利で4.17ポイントを獲得し、差し引きでわずかなポイントを上積みした。

ランキング上昇の直接的な要因は、これまで韓国より上位の22位だったオーストリアがW杯欧州予選でルーマニアに0-1で敗れたことだった。親善試合ではないW杯予選での敗戦は比重が大きく、オーストリアは大量のポイントを失い24位へ後退。これにより、韓国が22位へ浮上する形となった。

韓国にとってFIFAランキング22位は、昨年10月以来1年ぶりの順位となる。アジア内では日本（19位）、イラン（21位）に次ぐ3番手を維持する見込みだ。僅差で韓国を追っていたエクアドルやオーストラリアもポイントを大きく伸ばせず、韓国はポット2を争うライバルの中で最高位を維持した。

北中米W杯本大会の抽選会は、出場48か国を12チームずつ4つのポットに分けて行われる。ポット2に入れば、ポット1の強豪国と同組になるものの、ポット2の難敵との対戦を避けられるため、決勝トーナメント進出の可能性が高まる。

しかし、現状は楽観視できない。W杯のポット分けで参照されるのは10月ではなく、11月の最終ランキングであるためだ。韓国と、ポット3降格圏にいるオーストラリアとのポイント差はわずか10ポイントしかなく、1試合の結果で順位が入れ替わる可能性がある。

さらに韓国は11月、格下のボリビア（77位）やガーナ（75位）との親善試合を予定している。ランキング下位のチームとの対戦は、勝利しても得られるポイントが少なく、引き分けや敗戦の場合は大量のポイントを失うリスクを伴うため、「まだ安心はできない」状況だ。（FOOTBALL ZONE編集部）