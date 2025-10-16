¤³¤ì¤«¤é¥Ñ¥ó¤ä¤ª²Û»Òºî¤ê¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê²áÇ®¿å¾øµ¤¥ª¡¼¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¡ÖRE-WF306¡×
¥·¥ã¡¼¥×¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¥Ã¥Á¥ó²ÈÅÅ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖPLAINLY¡×¤«¤é¡¢²áÇ®¿å¾øµ¤¥ª¡¼¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¡ÖRE-WF306¡×¤ò2025Ç¯10·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î2¿§¡£
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥à¥é¤òÍÞ¤¨¤Æ²ÃÇ®¤Ç¤¤ëÇ®É÷¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥óÊý¼°¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¥Ñ¥ó¤ä¤ª²Û»Òºî¤ê¤ò¤¹¤ë¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¡¢º¬¶¯¤¤¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¤ä¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤Î¿©ºà¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñ¥ó¤ä¤ª²Û»Ò¤ò¼êºî¤ê¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Ç®É÷¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥óÊý¼°¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¡£¸ËÆâÁ´ÂÎ¤ËÇ®É÷¤ò¸úÎ¨¤è¤¯½Û´Ä¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥à¥é¤òÍÞ¤¨¤Æ²ÃÇ®¤Ç¤¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¾Æ¤¿§¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¤¤¤·¤¯»Å¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÉÙ¤Ê¼«Æ°¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅëºÜ¡£ÆþÌç¸þ¤±¤Î¡Ö¥Ô¥¶¥Ñ¥ó¡×¤ä¡Ö¥¹¥³¡¼¥ó¡×¤«¤é¡¢¡Ö¥·¥Ê¥â¥ó¥í¡¼¥ë¡×¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¾Æ¤²Û»Ò¡Ö¥¬¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ö¥ë¥È¥ó¥Ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Þ¤Ç¡¢¼«Æ°¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ì¥ó¥¸µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤ÆÄ´Íý¤¹¤ë¡Ö¤é¤¯¥Á¥ó1ÉÊ¡×¤òÅëºÜ¡£¤¢¤¿¤¿¤á¤é¤ì¤¿¿©ÉÊ¤«¤éÈ¯À¸¤·¤¿¾øµ¤¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¡Ö¤é¤¯¥Á¥ó¡ª(ÀäÂÐ¼¾ÅÙ)¥»¥ó¥µ¡¼¡×¤¬»Å¾å¤¬¤ê¤òÈ½Äê¡£Ê¬ÎÌ¤äÄ´Íý»þ´Ö¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼ê·Ú¤ËÉûºÚ¤Ê¤É¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±µ¡Ç½¤ÏÎäÅà¿©ºà¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ä¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤âÇÛÎ¸¡£¥É¥¢¤¬¤ä¤µ¤·¤¯ÊÄ¤Þ¤ë¡Ö¥½¥Õ¥È¥À¥ó¥Ñ¡¼¡×¤ÎÅëºÜ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÉ¤È¤Î¤¹¤´Ö¤ò¤¢¤±¤º¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¡Öº¸±¦¡¦¸å¤í¥Ô¥Ã¥¿¥êÃÖ¤¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç®É÷¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤Æ¥à¥é¤Ê¤¯²ÃÇ®¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Ñ¥ó¤ä¤ª²Û»Òºî¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤ËºÇÅ¬¤Ê¥ª¡¼¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£
¥·¥ã¡¼¥×
¡ÖRE-WF306¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î16Æü
¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹
