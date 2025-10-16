《40・50代ヘア》楽ちん & シャレ見え叶う！【すっきりウルフ】が大当たりかも♡

今回ご紹介するのは、重さを残しながらも軽やかに揺れるすっきりウルフ！ レイヤーで生まれる動きとくびれが、顔まわりを自然に引き締めて見せてくれます。短くしすぎず、重たくならない絶妙なバランスも魅力。ここでは@miiika241さんのInstagram投稿から、程よい抜け感と上品さを両立したウルフスタイルを紹介します。

無造作なのに上品見えする大人ショートウルフ

ふわっと無造作な動きが印象的なショートウルフ。フェイスレイヤーを効かせて顔まわりに柔らかいくびれを作り、全体を軽やかに見せています。ほんのり外ハネさせた毛先がこなれ感をプラス。ベージュのまろやかな色味が、抜け感のある大人らしさを引き立てています。

ピンクブラウンのボブウルフで首元すっきり

切りっぱなしのベースにレイヤーを重ねたボブウルフ。トップをふんわりと動かすことで自然なくびれが生まれ、首まわりまで軽やかに魅せてくれます。こっくりとしたピンクブラウンは髪にツヤを与え、柔らかな雰囲気をより引き立てる仕上がりに。毛先は軽く外ハネさせるだけで、空気を含んだような抜け感が生まれ、上品さの中に今っぽさが漂います。

コンパクトで可愛い！ 透明感ブラウンのボブウルフ

短めなのにフェミニンな印象のボブウルフ。丸みのあるフォルムに、トップのふんわり感と外ハネの軽さをバランスよく組み合わせています。透明感のあるブラウンカラーが柔らかく馴染み、大人可愛く仕上がりました。パツっとしたラインがありながら、軽やかに動く毛束が心地よいデザインです。

柔らかくカジュアルにきまるナチュラルウルフ

重さを少し残した切りっぱなしのベースに、レイヤーで軽さを加えたボブウルフ。トップを内に入れて動きを出し、毛先を外ハネに仕上げると、ほどよくラフで女性らしい印象に。筆者もこのスタイルを試してみたところ、ストレートアイロンだけで形がきれいにまとまり、首まわりに抜け感が生まれました。簡単なセットで雰囲気が変わる、おすすめデザインです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miiika241様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里