「職員室でも話題になったよ」に、赤面！ 遠足でリンゴを食べる中学生に、先生たちが笑ったワケ

筆者の体験談です。

中学生の頃、秋の遠足でお弁当のデザートに持って行ったリンゴを「皮ごと丸かじり」した私。

後日、教師の一言で職員室の話題になっていたと知り、顔から火が出るような思いをしました。

いまもリンゴを見るたびに、懐かしく思い出すエピソードです。

リンゴ丸かじりがマイブーム!?

私は中学生の時、リンゴを皮ごとガブリと食べるのが大好きでした。

部活から帰宅し、夕飯までのつなぎにリンゴを丸かじり。

面倒がないし、食べるのに時間がかかるのも魅力。

どこから攻略していこうかとワクワクしながら食べるのを、楽しみにしていたのです。

両手で持ってかぶりつく瞬間の爽快感は、何度味わっても飽きませんでした。

遠足にも持参

遠足のデザートにフルーツを持っていくかと母に聞かれた私。

切らなくていいよと、私はお弁当のデザートにリンゴ1個をそのまま持参。

友人たちはきれいに切ったリンゴやフルーツをフォークで食べていましたが、私は洋服でリンゴを軽くふくと、ためらいなくガブリ。

皮のシャリっとした食感と甘酸っぱさを、遠足という屋外の空間でも楽しんだのです。

教師のひと言に赤面

後日、廊下を歩いていると教師に呼び止められました。

みんながお弁当を食べているのを見守っていた教師たち。

ナイフを持ってくるのは禁止なのに、私がリンゴを取り出したものだから、注目していたそうです。

そこで私が皮ごとガブリと丸かじり。

「どうやって食べるのかと見ていたら丸かじりでびっくりした」と笑いながら言われたのです。

その様子は職員室でも話題になり、しばらくの間『リンゴ丸かじりの子』と呼ばれていたそう。

ずぼら女子だとバレてしまったようで、思わず赤面してしまいました。

今も変わらぬ習性

大人になった今でも、リンゴを見るとつい丸かじりしたくなります。

そのたびに「私のズボラさは昔から変わらないな」と、この出来事を思い出して懐かしい気持ちになるのです。

人に笑われたことも、いまでは心を和ませる秋の思い出のひとつとなり、リンゴの甘酸っぱさと共に広がります。

あの頃の自分を思い出すたびに、少し照れくさく、でも愛おしく感じるのです。

【体験者：50代女性・筆者、回答時期：2025年9月】

