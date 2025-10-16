「ばけばけ」岡部たかし、思い出深い“高石あかりにジャイアントスイングされた”シーン
俳優の岡部たかし（53歳）が、10月15日に放送された情報番組「ニュースーン」（NHK）に出演。朝ドラ「ばけばけ」の思い出深いシーンは「（高石）あかりちゃんにジャイアントスイングされた」シーンだと語った。
朝ドラ「ばけばけ」に出演している岡部たかしに番組がインタビューを行い、岡部が現場では皆、段取りからテスト、本番に至るまでそれぞれが違うアプローチで演技をしていると話し、特に先輩である小日向文世がそうしたアドリブを受け入れてくれるため楽しんでいると語る。
岡部に「ばけばけ」の中で印象に残っているシーンについて質問が出ると、岡部は「カステラの取り合いだったのが、プロレスにまで発展するシーン」と話し、主演の高石あかりに脚を巻きつけたら「（高石が）そのままジャイアントスイングして。あれも本番で生まれたものというか。あかりちゃんは器用に乗ってくれるんでね。何やっても答えてくれるんでありがたいなと思っています。最近は池脇（千鶴）さんも乗ってきてる感じしますね」と語った。
