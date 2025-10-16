今すぐ【マクドナルド】へ急げーーーッッ！！ 大人も沼る可愛さ♡「ハッピーセット」

【マクドナルド】のおまけがもらえる「ハッピーセット®」に、マイメロディ & クロミが登場中！ 10月10日からはじまった第三弾では、第一弾・第二弾でラインナップしたおもちゃ全種類が対象。逃したアイテムをゲットできるチャンスです。今回は遊べるシャボン玉のカップ、豪華なレターセットといった、大人も欲しくなるような可愛さを秘めたアイテムをご紹介します。

リボンがワンポイントになった「クロミのしゃぼんだまカップ」

シャボン玉で遊べるこちらのカップ。ハートのところに、マイメロディとクロミのイラストが描かれた可愛らしいデザインです。さらに持ち手はクロミがひょこっと顔を出したような、立体感のある作りもたまりません。リボンがワンポイントになったラブリーなアイテムに、大人もつい欲しくなってしまうかも。

シールも付いてくる！「マイメロディ & クロミのアルミケース + レターセット」

ケースとセットでゲットできる、豪華なレターセットもおもちゃにラインナップ。@ftn_picsレポーターHaruさんによれば「デザインの違う2枚の小さなレターセットとシールが1枚」入っているらしく、文房具好きのコレクション欲をくすぐられます。ケースは少しぷくっとした立体感がある、ポップで淡いカラーが映える可愛いデザイン。終了前にぜひお見逃しなく。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：S.Hoshino