きょうは午後も雨が続き、激しい雨の降る所があるでしょう。

【写真を見る】東海地方は激しい雨の降る所も… 最高気温は愛知･三重で25℃前後 岐阜で22℃前後の予想 あすは晴れるも週末はすっきりしない天気 （10/16 昼）

正午前の名古屋市内は、厚い雲に覆われていて、雨が降ったり止んだりしています。朝から気温はあまり上がっていません。

きょうは午後も広く雨が降るでしょう。最高気温は愛知県や三重県では25℃前後、岐阜県では22℃前後の予想です。空気がヒンヤリする時間も多いでしょう。

午後は雨の止む時間もありますが、夜まで雨の降りやすい空模様が続くでしょう。夕方にかけて大気の状態が不安定になるため、雷や急な激しい雨にご注意ください。

【週間予報】

金曜日は広く晴れるでしょう。日差しのもとでは汗ばむ気温になりそうです。週末は曇りや雨と、すっきりしない天気が戻るでしょう。



来週になると次第に秋本番の肌寒さになる見込みです。天気や気温の変化で体調を崩さないようお気を付けください。