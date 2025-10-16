『セガ ラッキーくじ ピアプロキャラクターズ 「ふわぷち」』が、ローソンとHMVに順次登場！

「三月八日」さんデザインのかわいいピアプロキャラクターズの描きおろしイラストを使用したグッズがラインナップされます☆

セガ ラッキーくじ ピアプロキャラクターズ 「ふわぷち」

価格：1回850円（税込）

発売日：2025年10月17日(金)より順次発売予定

取扱店：ローソン、HMV

賞品：

・A賞：ふわぷち トートバッグ（全1種）

・B賞：ふわぷち ぬいぐるみ（全6種）

・C賞：ふわぷち お団子ぬいぐるみ（全6種）※種類は選べません

・D賞：ふわぷち もこもこステッカー（全6種）※種類は選べません

・E賞：ふわぷち 缶バッジ（全6種）※種類は選べません

・ラストラッキー賞：初音ミク ふわぷち ぬいぐるみ スペシャルVer.（全1種）

・くじを買ってさらにチャンス！ダブルラッキー賞：

【1ポイントコース 対象賞品】抽選で20名に「ラストラッキー賞 初音ミク ふわぷち ぬいぐるみ スペシャルVer.」

【3ポイントコース 対象賞品】抽選で100組200名に「初音ミク LAWSON 50th Anniversary Special LIVE」のチケット

※「初音ミク LAWSON 50th Anniversary Special LIVE」概要

日時：2026年1月17日(土)夜公演

会場：横浜アリーナ

特設ページ：https://segaplaza.jp/lp/fuwapuchi_kuji/

※店舗への問合せは控えてください

※店舗により、取り扱いのない場合があります

※数量限定のため完売の可能性もあります

初となる「ふわぷち」デザインのくじ、『セガ ラッキーくじ ピアプロキャラクターズ 「ふわぷち」』が登場！

5等級に加え、くじの最後の1枚を引くと貰える“ラストラッキー賞”で構成されるハズレ無しのくじです。

賞品には「三月八日」さんデザインのかわいい「ピアプロキャラクターズ」の描きおろしイラストを使用。

トートバッグやぬいぐるみ、お団子ぬいぐるみ、もこもこステッカーなど、「ふわぷち」の雰囲気にピッタリなグッズがラインナップされます。

また、くじ券についているコードから貯まるポイントで応募できるダブルラッキー賞は、選べる2種類。

1ポイントで応募できる賞品は「初音ミク ふわぷち ぬいぐるみ スペシャルVer.」を抽選で20名、3ポイントで応募できる賞品は「初音ミク LAWSON 50th Anniversary Special LIVE」チケットを抽選で100組200名となっています。

A賞：ふわぷち トートバッグ（全1種）

「初音ミク」のお顔をデザインしたトートバッグ。

持ち歩けば、注目の的になること間違いなしです。

B賞：ふわぷち ぬいぐるみ（全6種）

「初音ミク」「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」の6人がキュートなぬいぐるみに！

名前ロゴの入った大きなハートを抱っこしています。

C賞：ふわぷち お団子ぬいぐるみ（全6種）

まんまるのお顔がかわいいC賞のぬいぐるみ。

全種類コレクションしたくなるグッズです。

※種類は選べません

D賞：ふわぷち もこもこステッカー（全6種）

もこもこ素材にほっこりするステッカー。

スマートフォンやパソコンなどのデコレーションにもぴったりです☆

※種類は選べません

E賞：ふわぷち 缶バッジ（全6種）

推し活の定番、缶バッジもラインナップ！

ハートがいっぱいのかわいらしいデザインです。

※種類は選べません

ラストラッキー賞：初音ミク ふわぷち ぬいぐるみ スペシャルVer.（全1種）

「ピアプロキャラクターズ」6人分のハートを抱っこした、「初音ミク」のぬいぐるみ。

ラストラッキー賞にふさわしい、特別なグッズとなっています☆

三月八日さんの描き下ろしデザインを使用した「ピアプロキャラクターズ」のかわいい賞品が必ず当たる！

『セガ ラッキーくじ ピアプロキャラクターズ 「ふわぷち」』は、ローソンとHMVにて、2025年10月17日(金)より順次販売開始です。

© CFM

designed by 三月八日

