2021Ç¯ËÜ²°Âç¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¿¼ÎÐÌîÊ¬»á¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¤³¤ÎËÜ¤òÅð¤à¼Ô¤Ï¡Ù¤¬¡¢12·î26Æü¤è¤ê¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Û¤«Á´¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¼ç±é¥¥ã¥¹¥È¡¢¹ë²Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¡¢¼çÂê²Î¤Ê¤ÉÁ´ËÆ¤¬°ìµó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤ÇËÜ·ù¤¤¤Î¹â¹»À¸¡¦¸æÁÒ¿¼ÅßÌò¤Ë¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¤Î²ø±é¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÊÒ²¬ô¥¤¬È´Å§¤µ¤ì¡¢±Ç²è½é¼ç±é¤Ë¤·¤ÆÀ¼Í¥¤Ë¤â½éÄ©Àï¤¹¤ë¡£¿¼Åß¤òËÁ¸±¤ËÍ¶¤¦Ææ¤Î¾¯½÷¡¦¿¿ÇòÌò¤â¡¢ÅÄËÒ¤½¤é¤¬À¼Í¥½éÄ©Àï¤Ç±é¤¸¤ë¡£ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¤Î¤ÏÅì»³Æà±û¡¢¿ÛË¬Éô½ç°ì¡¢°ËÆ£ÀÅ¡¢ÅÚ²°¿ÀÍÕ¡¢ËÑ璐Èþ¤é¼ÂÎÏÇÉÀ¼Í¥¿Ø¡£¤Þ¤¿¡¢¼çÂê²Î¤ÏYUKI¤Î¿·¶Ê¡ÖShare¡×¤Ë·èÄê¤·¡¢ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¡£´ÆÆÄ¤ÏÊ¡²¬ÂçÀ¸¡¢µÓËÜ¤ÏÃæÀ¾¤ä¤¹¤Ò¤í¡¢²»³Ú¤ÏÂçÅç¥ß¥Á¥ë¤È¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬½¸·ë¡£ 2021Ç¯ËÜ²°Âç¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Î¿¼ÎÐÌîÊ¬¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¤³¤ÎËÜ¤òÅð¤à¼Ô¤Ï¡Ù¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢12·î26Æü¤è¤ê¡¢¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢2¿Í¤Î¾¯½÷¤¬¡ÈËÜ¤ÎÀ¤³¦¡É¤ò¶î¤±½ä¤ëÆæ²ò¤ËÁ¸±¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£¡Ø¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¡Ù¡Ø¿À¥¯¥º¡ù¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏÇÉ¡¦Ê¡²¬ÂçÀ¸¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ºî²è´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢¡ØÈàÊý¤Î¥¢¥¹¥È¥é¡Ù¡Ø¥¯¥º¤ÎËÜ²û¡Ù¤Î¹õß··Ë»Ò¤¬»²²Ã¡£µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤¡Ù¡ØÃÏÇû¾¯Ç¯²Ö»Ò¤¯¤ó¡Ù¤ÎÃæÀ¾¤ä¤¹¤Ò¤í¡¢²»³Ú¤Ï¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨²»³Ú¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¼Â¼Ì¤«¤é¥¢¥Ë¥á¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÂçÅç¥ß¥Á¥ë¤¬Ã´Åö¡£¤½¤ó¤Ê¼ÂÎÏÇÉ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤¬½¸·ë¤·¡¢¡Ø°Å»¦¶µ¼¼¡Ù¡ØÃÏÇû¾¯Ç¯²Ö»Ò¤¯¤ó¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Èæ²ÅÍ¦Æó¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¤«¤´¤«¤ó¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤´¤á¤«¤ó¤Ñ¤Ë¡¼¡Ë¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£
À¼Í¥¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢Í½¹ðÊÔ¡¢¼çÂê²Î¤Ê¤É¡¢°ìµó²ò¶Ø¡£±Ç²è¡Ø¤³¤ÎËÜ¤òÅð¤à¼Ô¤Ï¡Ù¤ÎÁ´ËÆ¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëËÜ·ù¤¤¤Î¾¯½÷¡¦¸æÁÒ¿¼ÅßÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Î²ø±é¤ÇÃíÌÜ¤ò¸Æ¤Ó¡¢º£²ó¤¬±Ç²è½é¼ç±é¡õÀ¼Í¥½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÊÒ²¬ô¥¡£¿¼Åß¤òËÜ¤ÎÀ¤³¦¤ØÍ¶¤¦Ææ¤Î¾¯½÷¡¦¿¿Çò¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯À¼Í¥½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÅÄËÒ¤½¤é¤¬±é¤¸¤ë¡£À¼Í¥¤Ë½é¤á¤ÆÄ©Àï¤·¤¿Æó¿Í¤è¤ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿¼Åß¤Î½ÇÊì¡¦¸æÁÒ¤Ò¤ë¤ÍÌò¤ËÅì»³Æà±û¡¢Éã¡¦¸æÁÒ¤¢¤æ¤àÌò¤Ë¿ÛË¬Éô½ç°ì¡¢É÷ÍèË·¤òÌ¾¾è¤ë½÷À¡¦Í¿¼ÕÌî·Ö»ÒÌò¤Ë°ËÆ£ ÀÅ¡¢½ñÅ¹°÷¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦½ÕÅÄµ®Ê¸Ìò¤ËÅÚ²°¿ÀÍÕ¡¢ÁÄÊì¡¦¸æÁÒ¤¿¤Þ¤Ìò¤ËËÑ 璐Èþ¤È¡¢¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬¡¢ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£
½ñÊª¤Î³¹¡¦ÆÉÄ¹Ä®¤Ë½»¤à¹â¹»À¸¤Î¸æÁÒ¿¼Åß¡£Á½ÁÄÉã¤¬ÁÏÎ©¤·¤¿µðÂç¤Ê½ñ¸Ë¡Ö¸æÁÒ´Û¡×¤òÂå¡¹´ÉÍý¤¹¤ë°ì²È¤ÎÌ¼¤À¤¬¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤ÏËÜ¤¬¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¸æÁÒ´Û¤ÎËÜ¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆÉÄ¹Ä®¤ÏÆÍÁ³Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤ÏËÜ¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¼ö¤¤¡½¡½¡È¥Ö¥Ã¥¯¥«¡¼¥¹¡É¤À¤Ã¤¿¡£¼ö¤¤¤ò²ò¤¯¸°¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ë¡½¡½Ä®¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢¿¼Åß¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¾¯½÷¡¦¿¿Çò¤È¤È¤â¤ËËÜÅ¥ËÀ¤òÊá¤Þ¤¨¤ëÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡£Å¥ËÀ¤ÎÀµÂÎ¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¡¢¿¼Åß¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡È¼ö¤¤¡É¤È¡È¸æÁÒ²È¡É¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©2¿Í¤Î¾¯½÷¤¬¡ÈËÜ¤ÎÀ¤³¦¡É¤òÎ¹¤¹¤ë¡¢Ææ²ò¤ËÁ¸±¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬³«Ëë¡ª¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ö¤¤¤¬²ò¤±¤ë¤È¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃ¥¤ï¤ì¤¿¿¿¼Â¤È½Ð²ñ¤¦¡½¡½
¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢ËÜÍ½¹ð¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£Ä®¤ò°û¤ß¹þ¤à¡È¥Ö¥Ã¥¯¥«¡¼¥¹¡ÊËÜ¤Î¼ö¤¤¡Ë¡É¤ÎÀ¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë¿¼Åß¡ÊÊÒ²¬ô¥¡Ë¤È¿¿Çò¡ÊÅÄËÒ¤½¤é¡Ë¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£ËÜÍ½¹ð¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢À¼Í¥¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿ÊÒ²¬ô¥¡¢ÅÄËÒ¤½¤é¤¬±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ü¥¤¥¹¤â½é¤ªÈäÏªÌÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡¢YUKI¤Î¿·¶Ê¡ÖShare¡×¤Î³Ú¶Ê¤â½é²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¡¢¿¼Åß¤È¿¿Çò¤ÎÂçËÁ¸±¤ò¡¢À¹¤ê¾å¤²¤ë
¼ç±é¡§ÊÒ²¬ ô¥¡Ê¸æÁÒ¿¼ÅßÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
À¼Í¥¤Î¤ª»Å»ö¤Ïº£²ó½é¤á¤Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Î¥«¥á¥éÁ°¤Ç¤Î¤ª¼Çµï¤è¤ê¤âÂç¤¤¯¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤¿¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¼ÂºÝ¤ËÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤È¿Í¤ËÊ¹¤³¤¨¤ëÀ¼¤Ï¼ã´³°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¼ýÏ¿»þ¤ÏÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤äÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¹¹¤ËÎÉ¤¯ÅÁ¤ï¤ë¥È¡¼¥ó¤ò¡¢¾ï¤ËÃµ¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤é»ä¤âËÜ¤ò¤è¤¯ÆÉ¤à¤Î¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬ËÜ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¼ÂºÝ¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ë¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤Î½Ð²ñ¤¤¡£ÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÄËÒ¤½¤é¡Ê¿¿ÇòÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¿¿ÇòÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡¢ÅÄËÒ¤½¤é¤Ç¤¹¡£¿¿Çò¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤µ¤È¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡¢¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¿¼ÎÐÀèÀ¸¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¿Çò¤ÎÀ¼¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¼Í¥¤Ï½éÄ©Àï¤Î»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¿¿Çò¤Î»ý¤Äµ±¤¤ò¡¢¾¯¤·¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¡¢ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤ËÈþ¤·¤¤±ÇÁü¡¢¤½¤·¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤²»¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤¤Ã¤È¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤êÁ¯¤ä¤«¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤Ç¡¢¿´¤¬¤È¤¤á¤¯À¤³¦¤ò¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¼çÂê²Î¡§YUKI¥³¥á¥ó¥È
ËÜ¤òÆÉ¤à¤È¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¼çÂê²Î¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜºî¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¿¼Åß¤È¿¿Çò¤È¡¢ÆÉÄ¹Ä®¤Î³§¤È¤È¤â¤ËÁÔÂç¤ÊËÁ¸±¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¼ÂÆ¨Èò¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¯¤³¤È¤âÆÉ½ñÂÎ¸³¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤È¿Í¤È¤Ï¡¢100¡óÊ¬¤«¤ê¹ç¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¸òº¹¤¹¤ë°ì¶Ú¤Î¸÷¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´õË¾¤ò¹þ¤á¤Æ¡ÖShare¡×¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²»³Ú¤ËË×Æþ¤¹¤ëËÁ¸±¤ò¡¢¤³¤Î²Î¤Ç¥·¥§¥¢¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò±Ç²è´Û¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£¸æÁÒ¿¼Åß¡Ê¤ß¤¯¤é¤ß¤Õ¤æ¡Ë
ËÜ¤ÎÄ®¡¦ÆÉÄ¹Ä®¤ËÊë¤é¤¹¹â¹»°ìÇ¯À¸¡£µðÂç¤Ê½ñ¸Ë¡Ö¸æÁÒ´Û¡×¤ò´ÉÍý¤¹¤ë°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¤ÎËÜ·ù¤¤¡£¤É¤³¤«Îä¤á¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢°Õ³°¤ÈÌÌÅÝ¸«¤Î¤è¤¤À³Ê¡£¢£¿¿Çò¡Ê¤Þ¤·¤í¡Ë¿¼Åß¤ÎÁ°¤ËÆÍÁ³¸½¤ì¤¿Ææ¤Î¾¯½÷¡£ËÜÅ¥ËÀ¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ¡ÖËÜ¤Î¼ö¤¤(¥Ö¥Ã¥¯¥«¡¼¥¹)¡×¤ò²ò¤¯¤¿¤á¡¢¿¼Åß¤òÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÍ¶¤¦¡£¥Ö¥Ã¥¯¥«¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÇò¤¤¸¤¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¢£¸æÁÒ¤Ò¤ë¤Í¡Ê¤ß¤¯¤é¤Ò¤ë¤Í¡Ë
¡¿Åì»³Æà±û¿¼Åß¤Î½ÇÊì¡£¡Ö¸æÁÒ´Û¡×¤Ë½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢1Æü¤ÎÂçÈ¾¤òÌ²¤ë¤«ËÜ¤òÆÉ¤à¤«¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æþ±¡Ãæ¤Î¤¢¤æ¤à¤ËÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¿¼Åß¤¬¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¡£¢£¸æÁÒ¤¢¤æ¤à¡Ê¤ß¤¯¤é¤¢¤æ¤à¡Ë¡¿¿ÛË¬Éô½ç°ì¿¼Åß¤ÎÉã¡£¡Ö¸æÁÒ´Û¡×¤Î¸½ºß¤Î´ÉÍý¿Í¤Ç¡¢½ÀÆ»¾ì¤Î·Ð±Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤ÆÍè¤¿Ç¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ËÅ¾¤ó¤Ç²ø²æ¤ò¤·Æþ±¡Ãæ¡£¢£Í¿¼ÕÌî·Ö»Ò¡Ê¤è¤µ¤Î¤±¤¤¤³¡Ë¡¿°ËÆ£ ÀÅËÜ¹¥¤¤Ê¼«¾Î¡¦É÷ÍèË·¡£¡Ö¸æÁÒ´Û¡×¤ÎËÜ¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¼ö¤¤¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¢£½ÕÅÄµ®Ê¸¡Ê¤Ï¤ë¤¿¤¿¤«¤Õ¤ß¡Ë¡¿ÅÚ²°¿ÀÍÕÆÉÄ¹¾¦Å¹³¹¤Ë¤¢¤ë¿·´©½ñÅ¹¡Ö½ÕÅÄ½ñÅ¹¡×¤ÇÆ¯¤¯Âç³ØÀ¸¡£¤â¤Ã¤Ñ¤éËÜ¤ÎËü°ú¤¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¢£¸æÁÒ¤¿¤Þ¤¡Ê¤ß¤¯¤é¤¿¤Þ¤¡Ë¡¿ËÑ 璐Èþ¿¼Åß¤ÎÁÄÊì¤Ç¸Î¿Í¡£Í¥¤ì¤¿½ñÊª¤Î½¯½¸²È¤Ç¡¢Éã¡¦²Å»Ô¤¬ÁÏÎ©¤·¤¿¡Ö¸æÁÒ´Û¡×¤ÎÂ¢½ñ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë½ñ¸Ë¤òÊÄº¿¤·¡¢¸æÁÒ²È°Ê³°¤Î¿Í´Ö¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¸·¤·¤¯´ÉÍý¤·¤¿¡£