ヤエチカお買物・飲食券などが当たるおみくじイベントも！ヤエチカ（八重洲地下街）60周年祭 イベント

JR東京駅から徒歩1分のヤエチカ(八重洲地下街)にて、開業60周年祭イベント第3弾として、2025年10月24日から26日までの3日間限定で「ヤエチカde運だめし」が開催されます。

ヤエチカお買物・飲食券などが当たるおみくじイベントのほか、駐車場利用者向けのお得なキャンペーンも実施されます！

ヤエチカ（八重洲地下街）60周年祭 イベント

イベント名：ヤエチカ60周年祭

開催期間：2025年6月2日(月)〜12月31日(水)

場所：ヤエチカ（八重洲地下街）

2025年6月1日に開業60周年を迎えたヤエチカでは、日頃の感謝を込めて「60周年祭」を開催中です。

期間中は、祭をイメージした提灯がメイン・アベニューを彩ります。

ヤエチカde運だめし

開催日程：2025年10月24日(金)〜10月26日(日)

開催時間：11:00〜19:00

場所：メイン・アベニュー特設会場

LINEの友だち登録と対象レシートの提示で、ヤエチカお買物・ご飲食券などが当たるおみくじにチャレンジできます。

参加条件は、ヤエチカLINE公式アカウントを友だち登録し、期間中に対象店舗で税込1,000円以上購入したレシートを提示するだけ。

さらに、ヤエチカパーキングの駐車券を提示すると、プラスでもう1回おみくじが引けます。

おみくじにはヤエチカの豆知識も盛り込まれており、楽しみながらヤエチカについて知ることができるイベントです。

賞品は、大吉の「ヤエチカお買物・ご飲食券10,000円分」をはじめ、中吉の「1,000円分」、吉の「500円分」、そして小吉の「ヤエチカオリジナル マイハッピーターン」が用意されています。

ヤエチカパーキング Park＆Shop 得々キャンペーン

開催日程：2025年10月〜12月の毎月8のつく日 (8日, 18日, 28日)

引換時間：10:00〜18:00

引換場所：B2Fヤエチカパーキング 西駐車場管理事務所前特設会場

ヤエチカパーキングに駐車し、対象店舗1店舗で税込3,000円以上利用すると、記念品がプレゼントされるキャンペーンです。

記念品は、「ヤエチカお買物・ご飲食券1,000円分」と「ガソリンギフト券1,000円分」の豪華なセット。

各日先着100名様限定のお得なキャンペーンとなっています。

ヤエチカ（八重洲地下街）の60周年祭イベントの紹介でした。

