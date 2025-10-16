¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¿·³¤À¿ºîÉÊ3½µÏ¢Â³ÊüÁ÷¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¡Ø¸À¤ÎÍÕ¤ÎÄí¡Ù¡Ø±À¤Î¤à¤³¤¦¡¢ÌóÂ«¤Î¾ì½ê¡Ù
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î·à¾ìÍÑ¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢10·î24Æü¤è¤ê3½µ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¡¢¡Ø¸À¤ÎÍÕ¤ÎÄí¡Ù¡¢¡Ø±À¤Î¤à¤³¤¦¡¢ÌóÂ«¤Î¾ì½ê¡Ù¤ÎÁ´3ºîÉÊ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡Ê¤¤¤º¤ì¤â´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢¹âÈª½¼´õ¤é¶¦±é¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡£¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡Ê2016¡Ë¡¢¡ØÅ·µ¤¤Î»Ò¡Ù¡Ê2019¡Ë¡¢¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿·³¤ºîÉÊ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¿·³¤¥ï¡¼¥ë¥É¤Î¡È¸¶ÅÀ¡É¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤ºîÉÊ¡£º£²ó¡¢·à¾ìÍÑ¼Â¼Ì±Ç²è¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÇ°¤·¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ë¤Ê¤é¤Ó¡¢¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù°ÊÁ°¤Î¿·³¤À¿´ÆÆÄºîÉÊ¤Ç¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡Ø¸À¤ÎÍÕ¤ÎÄí¡Ù¡¢½é¤ÎÄ¹ÊÔºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ø±À¤Î¤à¤³¤¦¡¢ÌóÂ«¤Î¾ì½ê¡Ù¤ò3½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ10·î24Æü24»þ45Ê¬¤è¤ê¡¢¡Ø¸À¤ÎÍÕ¤ÎÄí¡Ù¤Ï10·î31Æü24»þ45Ê¬¤è¤ê¡¢¡Ø±À¤Î¤à¤³¤¦¡¢ÌóÂ«¤Î¾ì½ê¡Ù¤Ï11·î7Æü24»þ45Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¡£
¢£¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¡Ê2007¡Ë
¡¡¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¤ÈÆ±»þ¤ËÎ¥¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±óÌîµ®¼ù¤È¼Ä¸¶ÌÀÎ¤¡£Æó¿Í¤À¤±¤Î´Ö¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¤ò¤è¤½¤Ë¡¢»þ¤À¤±¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ÂçÀã¤Î¹ß¤ë¤Ê¤«¡¢¤Ä¤¤¤Ëµ®¼ù¤ÏÌÀÎ¤¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡Ä¡Ä¡£µ®¼ù¤ÈÌÀÎ¤¤ÎºÆ²ñ¤ÎÆü¤òÉÁ¤¤¤¿¡Öºù²Ö¾¶¡×¡¢¤½¤Î¸å¤Îµ®¼ù¤òÊÌ¤Î¿ÍÊª¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥³¥¹¥â¥Ê¥¦¥È¡×¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤Îº²¤Î×Ç×Ó¡Ê¤Û¤¦¤³¤¦¡Ë¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿É½Âêºî¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×¡£3ËÜ¤ÎÏ¢ºî¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¡£
¢£¡Ø¸À¤ÎÍÕ¤ÎÄí¡Ù¡Ê2013¡Ë
¡¡Çß±«¤Îµ¨Àá¤ËÆüËÜÄí±à¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢·¤¿¦¿Í¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¹»À¸¡¦¥¿¥«¥ª¤ÈÆæ¤á¤¤¤¿Ç¯¾å¤Î½÷À¡¦¥æ¥¥Î¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÏÌóÂ«¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ±«¤ÎÆü¤À¤±¤Î°©À¥¡Ê¤ª¤¦¤»¡Ë¤ò½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¡Âè¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£µï¾ì½ê¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥æ¥¥Î¤Ë¡¢Èà½÷¤¬¤â¤Ã¤ÈÊâ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê·¤¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤¦¥¿¥«¥ª¡£°¦¤Ë»ê¤ë°ÊÁ°¤Î¸ÉÆÈ¨¡¨¡¡£ËüÍÕ½¸¤Î°ìÊÓ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë"¸ÉÈá¡Ê¤³¤¤¡Ë"¤ÎÊª¸ì¡£
¢£¡Ø±À¤Î¤à¤³¤¦¡¢ÌóÂ«¤Î¾ì½ê¡Ù¡Ê2004¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤¬ÆîËÌ¤ËÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÀï¸å¤ÎÀ¤³¦¡£¾¯Ç¯¡¦¥Ò¥í¥¤È¥¿¥¯¥ä¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥ª¥óÀêÎÎ²¼¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ëÆæ¤ÎµðÂç¤Ê¡ÖÅã¡×¤Þ¤ÇÈô¤Ü¤¦¤È¡¢¼«ÎÏ¤Ç¾®·¿Èô¹Ôµ¡"¥ô¥§¥é¥·¡¼¥é"¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£Æó¿Í¤ÏÆ´¤ì¤Î¾¯½÷¡¦¥µ¥æ¥ê¤È¤¢¤ëÌóÂ«¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢Ãæ³Ø»°Ç¯¤Î²Æ¡¢¥µ¥æ¥ê¤ÏÆÍÁ³Å¾¹»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ»°Ç¯¸å¡¢¥Ò¥í¥¤Ï¥µ¥æ¥ê¤Î¤¢¤ëÈëÌ©¤òÃÎ¤ë¨¡¨¡¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ¼¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëµÈ²¬½¨Î´¡£
