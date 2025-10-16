歌舞伎俳優の松本幸四郎、尾上松也が、１１月１４日に東京・新宿ピカデリーで行うシネマ歌舞伎「歌舞伎ＮＥＸＴ 朧の森に棲む鬼」（幸四郎版・来年１月２日公開、松也版・同２３日公開）の完成披露上映会の舞台あいさつに登壇すると１６日、松竹が発表した。

劇団☆新感線の舞台を数多く手掛けてきた脚本家・中島かずき、演出家・いのうえひでのりの両氏による新作歌舞伎を映画化。昨年１１、１２月に新橋演舞場で上演した公演を収録した。シェークスピアの「リチャード三世」を下敷きに、嘘と欲望に支配される男を描いた物語。主人公のダークヒーロー・ライを幸四郎と松也がダブルキャストで勤めた。

完成披露上映会では、午前１１時から４０分間の舞台あいさつのあと、幸四郎版（２０２分）、松也版（２０１分）を一挙上映。終了は午後７時１０分予定で、適宜休憩を挟みながら合計８時間強、「朧の森」を存分に堪能できる企画となっている。ローソンチケットで税込み５４００円（手数料別）。２１日午後３時から２８日まで抽選先行受付を行い、１１月８日午後６時から一般販売（先着）を開始する。