空手家・佐竹雅昭（６０）が今年、格闘家人生４５年を迎えた。その実力と人気で１９９０年代に人気が沸騰した立ち技系格闘技イベント「Ｋ―１」を生み出したレジェンド。スポーツ報知は現在の格闘技人気につながる礎を築いた佐竹を取材。空手家人生を代表する「十番勝負」を連載する。八番勝負は「Ｋ―１」武蔵戦（中編）。

正道会館の後輩、武蔵との初対決から１年５か月。再戦の時が来た。９９年１０月５日。舞台は大阪ドームだった。試合は「Ｋ―１グランプリ」開幕戦。３分５回戦だった。しかし、試合前に異常事態が告げられた。試合を採点するジャッジがＫ―１事務局が公認してきた公式レフェリーではなく外国のジム会長が務めることになったのだ。

ジャッジは、１人が外国人レフェリーだったが、残る２人がアーネスト・ホーストらが所属する「ボスジム」会長のヨハン・ボス、マイク・ベルナルドらが所属する「スティーブジム」会長のスティーブ・カラコダが担当した。理由は、当時の公式レフェリーは日本人がほとんどだったため、公平に裁く外国人が適任とのことだった。

運営は「格闘ショー」の「Ｋ―１」だったが、それでも選手が人生をかけて闘う試合を行う上で公平性と中立性は絶対的な基本のはず。それが公式レフェリーとして認められていない人物、しかもジムの会長が務めることは、信じられない事態だった。他のスポーツで例えれば容易にわかる。プロボクシングの試合でジャッジをジム会長が務めることがありえるだろうか？プロ野球の試合で他チームの監督が審判を担当することがあるだろうか？

言うまでもなく絶対にあり得ない。ところが、こんな信じられないジャッジを指名し「佐竹雅昭 対 武蔵」は実行された。それは、もはや公平性と中立性が担保されることが基本の「試合」ではなかった。この時点で佐竹も武蔵も「Ｋ―１」の犠牲者だった。佐竹がこの異常なジャッジ構成を聞いたのは試合当日だったという。

「いきなりジャッジをジムの会長が務めることを聞いて、あり得ないと思いました。当たり前ですが彼らはトレーナーで試合を裁く権限があるはずありませんから。この大会は、Ｋ―１事務局の僕に対する空気が不穏というか、自分のことを邪魔者みたいな扱いをしていることを感じていましたから、何か嫌な予感がありました」

試合は大阪ドームのメインイベントだった。ゴングが鳴る。１回。佐竹が右ストレートでダウンを奪った。試合前に感じていた不穏な空気を自らの拳で打破した。そして、ラウンドが進んでいく。

（続く。敬称略。取材・書き手 福留 崇広）