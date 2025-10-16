今年９月１９日に東京・北区の自宅マンションが火災に遭ったタレントの林家ペーが１６日、ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）にＶＴＲ出演した。

ペーは９月１９日午後０時４５分ごろ、東京都北区の自宅マンション一室から火災。妻でタレントの林家パー子が病院に搬送された。煙を吸ったとみられるものの、命に別条はなかった。

消火活動後、夫婦が住む３階の部屋のベランダ天井は真っ黒なすすで汚れており、両隣の部屋につながる隔て板は破られた状態だった。約３０平方メートルが焼け、火は約３時間半後に消し止められた。

ペーは「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」の取材で火災後、初めて自宅内を公開した。室内はすべて真っ黒な状態で「夢であってほしいね」などと嘆いた。

保管していた写真２万枚の半分が消化の際に水浸しとなった。取材時に焼け残ったアルバムを開くと「安住さん違う？」と２６年前に入社２年目の総合司会を務める安住紳一郎アナウンサーと情報番組で共演した写真を発見し「偶然だね。夢みたいだね。おかげさまで明るい光が見つけたみたい」と明かしていた。

一方で近隣住民に「火事を起こして対応の遅さが申し訳ない」と謝罪。さらに火災保険に加入していなかったことを明かし「大変なのよ、後始末が、お金が」と嘆いた。

マンションはパー子の兄から譲り受けたもので火災保険に入っていなかったことに気づいてなかったという。火災保険に入っていなかったため、燃えた部屋のリフォーム。近隣住民への補償など金銭的に厳しいという。支えは周囲の励みといい「本当に感謝でございまして」と感謝し「これから生きていかなきゃいけないのかな。生きている以上は」と明かし、最後に視聴者へ伝えたいメッセージとして「火災保険入るべきですね。安いんでしょ？大反省。入っていりゃぁね」と明かしていた。