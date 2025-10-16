女優の石原さとみが１６日、都内で行われた「花王 ファブリックケア新製品発表会」に登壇した。第２子出産後初の公の場で笑顔を見せた。

石原は１６日からオンエアされる「ハミングフレア アロマビーズ」新ＣＭに出演している。ＣＭ撮影について「香りだけでこんなに人は幸福感が増すんだと思った」と振り返り、「撮影は（第２子の）出産前で、生まれるちょっと前だったんですが、テンションが高くなって、神秘的な幸せな空間でした」と笑顔を見せた。

また「今回産後初で公の場に出るということで（昨夜）緊張して寝られなくて、そういうときに限って子供が夜泣きしてたりして…。どうしてって半分泣きそうだったんですけど、枕から香った香りで『あ、元気な証拠だ』って前向きになれた。（洗濯は）日常の中でふとした瞬間を前向きにしてくれるものだと実感した」と語った。

また、洗剤選びのこだわりを聞かれると「子供たちもいるので消臭や抗菌を気にはしてます。洗濯は一日に１回じゃなくて２回のときもあるので、そのときにどれだけ前向きにやれるか。子供たちと一緒に洗濯物をたたんだりする時間もある。洗濯をハッピーな時間にするのかはこちらの気分によるので、香りは大切だなと思う」と子供たちとの洗濯の様子を明かした。石原は２２年４月に第１子、２５年５月に第２子出産を発表している。

洗濯に関するクイズにも挑戦した石原。「えーなんだろ」と真剣に考え、楽しげに回答していた。