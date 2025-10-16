ポケモンユナイト人気キャスター大集結 eスポーツ応援番組『eGG』アジアチャンピオンズリーグ開幕直前SP
21日放送の日本テレビeスポーツ応援番組『eGG（エッグ）』（深0：59 毎月1回放送）では、「ポケモンユナイト アジア チャンピオンズリーグ 開幕直前SP！」を送る。
「ポケモンユナイト アジア チャンピオンズリーグ」は、11月に開幕を迎えるポケモンユナイトのアジア王者を決める公式国際大会。今回はその大会でもバトルを盛り上げるキャスター・たきしま、ちょもす、水上侑、Refuの4人をゲストに迎え、まもなく開幕する大会の見どころや日本リーグに参戦する注目チーム、さらには実況・解説にまつわるエピソードまで、楽しみ方を余すことなく紹介する。
また、実況・解説がどんな風に試合を盛り上げているのかを実感するためにDAIGO・武田玲奈・A.B.C-Zの五関晃一のMC3人に、たきしま、ちょもすを加えたSPチーム「eGG連合軍」と2025年アジアチャンピオンになった「INSOMNIA」とのエキシビションマッチを開催。水上・Refuが実況・解説した映像を全員で振り返る。自分のプレーがどんな風に実況・解説されているのか？ほとんど経験のないMCたちは大興奮のはずが、DAIGOだけは少ししょんぼり。はたしてDAIGOに一体何が起きたのか。
