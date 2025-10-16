森崎ウィン＆向井康二、『anan』表紙で清廉と妖艶が交差 儚く美しいラブストーリーグラビアも
俳優の森崎ウィンと9人組グループ・Snow Manの向井康二が、22日発売の女性グラビア週刊誌『anan』2468号（マガジンハウス）のスペシャルエディションの表紙を飾る。日タイ合作のオリジナル映画『（LOVE SONG）』（10月31日公開）でW主演を務める2人が、互いに「宝物のような出会い」と発するほど息の合ったフォトシューティング＆インタビューが掲載される。
今号の特集は、秋の味覚と美しい自然やアクティビティを楽しみたくなる季節に、『anan』が自信をもっておすすめする国内旅行や旅のプロに聞いた週末アジア旅などバラエティーに富んだ「秋の推し旅2025」。そのスペシャルエディションの表紙には、バンコクで撮影した、あたたかで切ない作品世界とは異なる次元にふたりが出会ったら。ひりつくような緊張感や、儚（はかな）く美しい雰囲気に心奪われる、ラブストーリーグラビアとなった。
衣装は、真っ白なシャツスタイルとシャツとジャケットがクールなオールブラックスタイルで展開。ホワイトとブラックが絡まり合っていくグラビアは、切なげな眼差しが向けられたあと、すれ違っていく心模様を表すように視線が交差していく。お互い想い合っているのに、どうしても目を合わせて気持ちを伝えることができない、そんな映画のアナザーストーリーのような写真の数々となった。
そしてブラックルックでは、向井が森崎のリボンタイを引き寄せ、ほどいたり、森崎が向井に自身のリボンタイをバックハグしながら結ぶなど、先ほどの清廉な交感とは異なる、濃密なひとときにドキッとするはず。そんなふたりもビハインドでは、一つ一つの動作にお互いがツッコミをいれたり、爆笑しながら撮影。軽やかな関係性とは真逆の表情を繰り広げる姿はさすがの一言。俳優、歌手、アイドルと表現者としてプライドを持つふたりだからこその、珠玉のラブストーリーグラビアとなる。
インタビューは、特集“旅”にちなみ、バンコクで撮影された映画『（LOVE SONG）』での秘話はもちろん、超多忙でありながらも旅好きなふたりの行きたい場所や、パッキングのコツなども語った。そんなソロインタビューや対談で滲み出るのは、お互いへのリスペクト、笑顔、ボケとツッコミの応酬。とにかく波長が合う、森崎と向井のハッピーにあふれたインタビューに注目。
