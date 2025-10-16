Snow Man・渡辺翔太、同時デビューのSixTONESへ本音「友達だし仲良しなんだけど…」
9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太、東野幸治がMCを務めるバラエティー『この世界は1ダフル』（毎週木曜 後9：00）が、きょう16日午後9時から放送される。今回は名勝負SPと題し、スポーツ、動物、重機、大自然など各界で巻き起こった手に汗握る名勝負を送る。スタジオゲストで初登場の国仲涼子、神田愛花、そして芝大輔（モグライダー）、劇団ひとりもアッと驚く一戦が登場する。
【場面カット】国仲涼子の話を聞く東野幸治と渡辺翔太、
“ラスト1秒の名勝負”と銘打ちお届けするのは、4つの奇跡の名勝負。今年開催された高校女子バスケットボール東海大会決勝。同点で迎えた残り8秒で、諦めずボールを運んだ部員が起こした大逆転劇を。また、2004年開催アテネ五輪で最強の女王と名勝負を繰り広げた柔道女子52キロ級・横澤由貴選手の奇跡の逆転劇、16年開催ソチ五輪で雪上の障害物競走とも言われるスキークロスで起こったゴール寸前の運命的な一戦の様子が登場する。
さらにプロ野球伝説の名勝負では、最速の足を持つ福岡ソフトバンクホークス・周東佑京選手と最強の肩を持つ北海道日本ハムファイターズ・万波中正選手の白熱した戦いの様子も。盗塁の世界記録を持つ球界一のスピードスター・周東選手と、“最強の肩”を持つ万波選手の夢のマッチアップの結末とは。
23年に惜しまれつつなくなった“ムツゴロウ”こと畑正憲氏。1980年からおよそ20年放送されたドキュメンタリー番組『ムツゴロウとゆかいな仲間たち』（フジテレビ系）で見せる動物たちと触れ合う姿に視聴者はくぎ付け。そんなムツゴロウが体を張った究極のスキンシップの様子2選をお届け！「こちらがリラックスすると絶対かまない！」と豪語するアマゾンに生息する猛獣との触れ合いの様子が登場。現地のスタッフもちょっぴり驚きのスキンシップが飛び出す。また、ブラジルに生息する伝説の蛇との大勝負も！「強いもんですね〜！あごがメリメリって音がしました！」と笑顔で語る衝撃の触れ合いには、スタジオの国仲も驚きを隠せない。ムツゴロウはどの動物と勝負を繰り広げたのか。
さらにSNSでも話題になった広島県尾道市にある尾道美術館でのほっこり勝負も。17年から突如として始まった“絶対に入りたい猫”と“絶対に入れさせない警備員”の攻防。甘えん坊作戦、忍び足作戦、正面突破作戦と、いろいろ試すも警備員の鉄壁ガードを突破できない猫。しかし今年、この勝負に衝撃の展開が。美術館に入れなくても優しい警備員に構ってもらい、まんざらでもなさそうな猫との“ニャンダフル”な映像にほっこりすること間違いなし。
収録中、今夜の番組テーマにちなみ“名勝負だったこと”を聞かれた渡辺は、同時デビューを果たしたSixTONESについて本音を漏らす場面も。「友達だし仲良しなんだけど…」、渡辺は何を語るのか。
