ヘーゼルナッツとカカオのやさしい甘さが溶け合う！クリスピー・クリーム・ドーナツ「Nutella（ヌテラ）」コラボスイーツ
クリスピー・クリーム・ドーナツと、日本フェレロが運営するイタリア生まれのチョコレートスプレッド「Nutella（ヌテラ）」が日本で初めてコラボレーション！
ヘーゼルナッツとカカオのやさしい甘さが溶け合うドーナツ「ヘーゼルナッツ with NUTELLA」と「ホワイトチョコ タルト with NUTELLA」が発売されます☆
クリスピー・クリーム・ドーナツ「Nutella（ヌテラ）」コラボレーションドーナツ
販売期間：2025年11月1日（土）〜11月中旬頃 ※なくなり次第終了
販売店舗：クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗 ※クリスピー・クリーム・ドーナツ店舗以外の一部小売店及び催事を除く
1964年にイタリアで誕生したヘーゼルナッツペーストをベースにしたチョコレートスプレッド「ヌテラ」
ヨーロッパやアメリカを中心に世界中で親しまれているブランドです。
今回、世界で愛される2つのグローバルブランドが再び手を組み、日本国内では初めてのコラボレーションドーナツが展開されます。
主役となるのは、ヘーゼルナッツとカカオから生まれたやさしい甘さ、独特のクリーミーさと芳醇な味わいが特徴の「ヌテラ」
食感や味わいのコントラストで魅力を高めた、この冬一番の濃厚で贅沢なドーナツ2種が誕生しました☆
ヘーゼルナッツ with NUTELLA
価格：テイクアウト 356円(税込)／イートイン 363円）(税込)
ふわふわのドーナツの表面に「ヌテラ」をたっぷりコーティングした「ヘーゼルナッツ with NUTELLA」
上から細かく砕いたヘーゼルナッツをふりかけて食感にアクセントを加えています。
シンプルながらも「ヌテラ」の濃厚な味わいをダイレクトに感じることができるドーナツです。
ホワイトチョコ タルト with NUTELLA
価格：テイクアウト 378円(税込)／イートイン 385円(税込)
ふわふわのドーナツの表面にホワイトチョココーティングをつけ、ホワイトクランチをパラパラとふりかけ食感をプラスした「ホワイトチョコ タルト with NUTELLA」
ドーナツの穴にビスケットを入れて、その上に「ヌテラ」を穴いっぱいに詰め込み、仕上げにフリーズドライストロベリーをのせて、見た目と味わいにアクセントを添えています。
ホワイトチョコと「ヌテラ」の濃厚なハーモニーを楽しむことができるスイーツです。
おすすめ！ ダズン ハーフ（6個）
価格：テイクアウト 1,641円(税込)／イートイン 1,672円(税込)
ヌテラを楽しめる「ヘーゼルナッツ with NUTELLA」「ホワイトチョコ タルト with NUTELLA」に、人気の定番ドーナツ3種を合わせた贅沢なボックス。
バラエティ豊かなドーナツを家族や友人とシェアすることができます。
おすすめ！ ボックス（3個）
価格：テイクアウト 918円(税込)／イートイン 935円(税込)
ヌテラをリッチにのせた「ヘーゼルナッツ with NUTELLA」、ヌテラとホワイトチョコの相性が絶妙な「ホワイトチョコ タルト with NUTELLA」をアソートした3個入りボックス。
期間限定ドーナツ2種に、定番のオリジナルグレーズドを合わせた、自分へのご褒美にもぴったりなセットです。
ヌテラ×クリスピー・クリーム・ドーナツ コラボステッカー プレゼント
配布条件：コラボドーナツ1個以上の購入
配布数：1組につき1枚 ※2点以上同時に購入された場合でも、1組につき1枚となります
コラボレーションを記念して、期間限定のスペシャルな特典を用意。
コラボメニューを購入された方に、ここでしか手に入らない限定グッズ「ヌテラ×クリスピー・クリーム・ドーナツ コラボステッカー」がプレゼントされます。
ヌテラ×クリスピー・クリーム・ドーナツ コラボステッカー＋ヌテラ ビーレディー プレゼント
配布条件：「おすすめ！ ダズン ハーフ（6個）」1箱以上の購入
配布数：「コラボステッカー」1枚、「ヌテラ ビーレディー」1種1点
※2箱以上同時にご購入いただいた場合でも、1組につき各1点ずつとなります
※クイックオーダーでの店舗受取も対象です
※デリバリーでご購入いただいた方、催事及びクリスピー・クリーム・ドーナツ店舗以外の小売店での購入は対象外です
※配布は先着順となります。なくなり次第終了です
「おすすめ！ ダズン ハーフ（6個）」を1箱以上購入された方には「コラボステッカー」1枚と「ヌテラ ビーレディー」1種1点をプレゼント。
カリカリのウエハースシェルに包まれた、ヌテラ独自の味わいが楽しめます。
クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店 特別装飾
コラボレーション期間中、クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店が「ヌテラ」の世界観に染まります。
「ヌテラ」のブランドカラーである赤と白を基調に、ヌテラのかわいらしいデザインが店内外各所に施され、フォトジェニックな空間に変身します。
世界で愛される「ヌテラ」とクリスピー・クリーム・ドーナツが織りなす、肌寒くなる季節にぴったりの心温まるドーナツ。
クリスピー・クリーム・ドーナツにて2025年11月1日より販売が開始される「Nutella（ヌテラ）」コラボレーションドーナツの紹介でした☆
※店舗により価格が異なる場合があります
※販売方法は予告なく変更になることがあります
