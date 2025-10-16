クリスピー・クリーム・ドーナツと、日本フェレロが運営するイタリア生まれのチョコレートスプレッド「Nutella（ヌテラ）」が日本で初めてコラボレーション！

ヘーゼルナッツとカカオのやさしい甘さが溶け合うドーナツ「ヘーゼルナッツ with NUTELLA」と「ホワイトチョコ タルト with NUTELLA」が発売されます☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ「Nutella（ヌテラ）」コラボレーションドーナツ

販売期間：2025年11月1日（土）〜11月中旬頃 ※なくなり次第終了

販売店舗：クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗 ※クリスピー・クリーム・ドーナツ店舗以外の一部小売店及び催事を除く

1964年にイタリアで誕生したヘーゼルナッツペーストをベースにしたチョコレートスプレッド「ヌテラ」

ヨーロッパやアメリカを中心に世界中で親しまれているブランドです。

今回、世界で愛される2つのグローバルブランドが再び手を組み、日本国内では初めてのコラボレーションドーナツが展開されます。

主役となるのは、ヘーゼルナッツとカカオから生まれたやさしい甘さ、独特のクリーミーさと芳醇な味わいが特徴の「ヌテラ」

食感や味わいのコントラストで魅力を高めた、この冬一番の濃厚で贅沢なドーナツ2種が誕生しました☆

ヘーゼルナッツ with NUTELLA

価格：テイクアウト 356円(税込)／イートイン 363円）(税込)

ふわふわのドーナツの表面に「ヌテラ」をたっぷりコーティングした「ヘーゼルナッツ with NUTELLA」

上から細かく砕いたヘーゼルナッツをふりかけて食感にアクセントを加えています。

シンプルながらも「ヌテラ」の濃厚な味わいをダイレクトに感じることができるドーナツです。

ホワイトチョコ タルト with NUTELLA

価格：テイクアウト 378円(税込)／イートイン 385円(税込)

ふわふわのドーナツの表面にホワイトチョココーティングをつけ、ホワイトクランチをパラパラとふりかけ食感をプラスした「ホワイトチョコ タルト with NUTELLA」

ドーナツの穴にビスケットを入れて、その上に「ヌテラ」を穴いっぱいに詰め込み、仕上げにフリーズドライストロベリーをのせて、見た目と味わいにアクセントを添えています。

ホワイトチョコと「ヌテラ」の濃厚なハーモニーを楽しむことができるスイーツです。

おすすめ！ ダズン ハーフ（6個）​

価格：テイクアウト 1,641円(税込)／イートイン 1,672円(税込)

ヌテラを楽しめる「ヘーゼルナッツ with NUTELLA」「ホワイトチョコ タルト with NUTELLA」に、人気の定番ドーナツ3種を合わせた贅沢なボックス。

バラエティ豊かなドーナツを家族や友人とシェアすることができます。

おすすめ！ ボックス（3個）​​

価格：テイクアウト 918円(税込)／イートイン 935円(税込)

ヌテラをリッチにのせた「ヘーゼルナッツ with NUTELLA」、ヌテラとホワイトチョコの相性が絶妙な「ホワイトチョコ タルト with NUTELLA」をアソートした3個入りボックス。

期間限定ドーナツ2種に、定番のオリジナルグレーズドを合わせた、自分へのご褒美にもぴったりなセットです。

ヌテラ×クリスピー・クリーム・ドーナツ コラボステッカー プレゼント

配布条件：コラボドーナツ1個以上の購入

配布数：1組につき1枚 ※2点以上同時に購入された場合でも、1組につき1枚となります

コラボレーションを記念して、期間限定のスペシャルな特典を用意。

コラボメニューを購入された方に、ここでしか手に入らない限定グッズ「ヌテラ×クリスピー・クリーム・ドーナツ コラボステッカー」がプレゼントされます。

ヌテラ×クリスピー・クリーム・ドーナツ コラボステッカー＋ヌテラ ビーレディー プレゼント

配布条件：「おすすめ！ ダズン ハーフ（6個）」1箱以上の購入

配布数：「コラボステッカー」1枚、「ヌテラ ビーレディー」1種1点

※2箱以上同時にご購入いただいた場合でも、1組につき各1点ずつとなります

※クイックオーダーでの店舗受取も対象です

※デリバリーでご購入いただいた方、催事及びクリスピー・クリーム・ドーナツ店舗以外の小売店での購入は対象外です

※配布は先着順となります。なくなり次第終了です

「おすすめ！ ダズン ハーフ（6個）」を1箱以上購入された方には「コラボステッカー」1枚と「ヌテラ ビーレディー」1種1点をプレゼント。

カリカリのウエハースシェルに包まれた、ヌテラ独自の味わいが楽しめます。

クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店 特別装飾

コラボレーション期間中、クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店が「ヌテラ」の世界観に染まります。

「ヌテラ」のブランドカラーである赤と白を基調に、ヌテラのかわいらしいデザインが店内外各所に施され、フォトジェニックな空間に変身します。

世界で愛される「ヌテラ」とクリスピー・クリーム・ドーナツが織りなす、肌寒くなる季節にぴったりの心温まるドーナツ。

クリスピー・クリーム・ドーナツにて2025年11月1日より販売が開始される「Nutella（ヌテラ）」コラボレーションドーナツの紹介でした☆

※店舗により価格が異なる場合があります

※販売方法は予告なく変更になることがあります

