Å·³¤Í´´õ¡¢¡Ø¥¥ó¥È¥ê¡Ù¤Ï¡Ö¤¤¤¤½ª¤ï¤êÊý¤Ë¡×¡¡¥·¥ê¡¼¥º12Ç¯¤Ç¡È¶¯¤µ¡É¤òÆÀ¤ÆÄ©¤à¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Å·³¤Í´´õ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡ÙÂè5¥·¡¼¥º¥ó¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¸å9¡§00¡¡½é²ó³ÈÂç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ë¤¬16Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Å·³¤±é¤¸¤ë¿¿ÊÉÍ´õ»ÒÎ¨¤¤¤ëÀìÌç¥Á¡¼¥à¡Ö¶ÛµÞ»ö°ÆÂÐ±þ¼èÄ´ÈÉ¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥¥ó¥È¥ê¡Ë¡×¤¬¡¢¿ô¡¹¤Î¶§°ÈÈ¤È°ì¿Ê°ìÂà¤Î¿´ÍýÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡£´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ë·à¾ìÈÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëºÇ¿·¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢12Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¥ó¥È¥ê¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿Å·³¤¤¬¡¢ËÜºî¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¤Ê¤¸¤ß¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÆ½¸·ë¡ªÃç¤ÎÎÉ¤¹¤®¤ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È
¡½¡½º£²ó¡¢¤¤¤è¤¤¤è·à¾ìÈÇ¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡Ù¡Ê12·î26Æü¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ»ÏÆ°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤Ø¤ÈÂ³¤¯Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ¿·¥·¥ê¡¼¥º¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÅ·³¤¡Û±Ç²è¤Î¸ø³«¤¬±ä´ü¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î´ü´ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ±Ç²è¤Ë¸þ¤«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤³¤¦¤·¤ÆÏ¢¥É¥é¤ÇºÆ·ë½¸¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¥ó¥È¥ê¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚÅ·³¤¡Û¸ø¼°¤Ø´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤óÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬»×¤¦°Ê¾å¤Î±þ±ç¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î12Ç¯¡¢³§¤µ¤ó¤¬¥¥ó¥È¥ê¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤âºÇ¸å¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤½ª¤ï¤êÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬1ÈÖ¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍÊý¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÚÅ·³¤¡Û¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤µ¤ó¡¢¥³¥Ò¤µ¤ó¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¡¢ÅÄÃæ¡ÊÅ¯»Ê¡Ë¤µ¤ó¤È4¿Í¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤ªÅ¹¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿»þ¤â¡Ö¤â¤¦1²ó¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤è¤Í¡×¡Ö1ÈÖ´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏËÍ¤¿¤Á¤«¤â¤Í¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¿¤¢¤Î³¥¿§¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤¦È¿ÌÌ¡¢¶²ÉÝ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ìÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è»ä¤â¡ª¡Ê¾Ð¡ËÌò¤È¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë°µ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤Ã¤ÆÉÝ¤¤¤·»£±Æ¤ÏÄ¹Ãú¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¤Ã¤Æ¡£ºîÉÊ¤¬Â³¤¯¤Ë¤Ä¤ì¼«Ê¬¤Ë²Ý¤¹¤â¤Î¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢Ç¯¡¹ÂÎÎÏ¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÊ¬·Ð¸³ÃÍ¤ÈÀº¿ÀÎÏ¤ÏÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤ÇÉ½¸½ÎÏ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÀäÂÐ¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥·¥ê¡¼¥º¤â12Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ·³¤¡Û¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¤³¤Î12Ç¯¡¢¼«Ê¬¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ª¤¸¤µ¤Þ¤¿¤Á¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÎÏ¤âÇ¯¡¹¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤Î12Ç¯¤ÎÁí·ë½¸¡Ä¡ÈÁ´¡¦Å·³¤Í´´õ¡É¤Ç¤ª¤¸¤µ¤Þ¤¿¤Á¤ò¤Þ¤È¤á¡¢³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ·³¤¡Ûº£²ó¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¥¥ó¥È¥ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÇ»¤¤ÆâÍÆ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤è¤Í¡¢¥¥ó¥È¥ê¤Ï¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£12Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÇÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤®¤å¤Ã¤È¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
