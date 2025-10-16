斬新な方法で飼い主さんを監視する柴犬さん、思いがけずまさかのシンデレラフィットを披露する光景は記事執筆時点で323万回を超えて表示されており、14万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『犬が背中を向けている』と思ったら…飼い主を監視する『斬新すぎる方法』】

"斬新な方法"で飼い主を監視する柴犬

Xアカウント『@mochigome810』に投稿されたのは、『大御所』こと柴犬の「おもち」くんのお姿。

必要以上には動きたくない、動かない…おっとりマイペースさに定評のある大御所ですが、この日も最小限の動きで飼い主さんのことをじっと監視されていたのだといいます。

まさかのシンデレラフィットする光景に爆笑

飼い主さんに背を向け、一見するとただのんびり過ごしているだけにも見えたという大御所。

しかし、テーブルに置かれた丸い鏡を見てみたところ…そこには、鏡いっぱいに大御所のお顔が映し出されており、しっかりと飼い主さんのことを見つめていたのだそう。

ピンと立った三角のお耳、もこもこでむちむちな首元に背中…。あまりにも重厚感に溢れたその後姿と良い香りがするのであろう、愛おしさが詰まった後頭部。

そしてまるでサイズに合わせて切り抜きされたかのようにシンデレラフィットして鏡に映るお顔…。大御所が見せた斬新すぎる監視方法は多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「アイコンみたいｗｗ」「立派な背中」「めちゃくちゃフィットしてて良い」「見てないかのようで、見てます」「丸い顔って言われてますよ！大御所！」など多くのコメントが寄せられています。

個性強め！？もちごめ兄弟が大人気

現在、7歳の大御所おもちくんには、柴リアンハスキーと名高い「おこめ」くんという弟の存在も。とにかくお兄ちゃんのことが好き過ぎて柴犬要素を多く取り入れすぎて成長したおこめくん。

そして乗り物が大好きで行動や仕草のクセが強い大御所おもちくんの日常はあまりにも愛くるしいもので、多くのフォロワーさんから人気を集めています。

ママさん、パパさんに溺愛されながら、個性全開で幸せに暮らすおもちくんとおこめくんのお姿は、日々柴犬や柴リアンハスキーの魅力、たくさんの笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@mochigome810」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。