赤ちゃんを泣き止ませようと奮闘するわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で54万回再生を突破し、「あやしのプロ！」「表情も動きもすべて可愛い」「犬の癒し効果すごい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：予防接種で大号泣する赤ちゃん→犬が近づいてきて…あまりにも尊い『泣き止ませる方法』】

赤ちゃんが予防接種で大号泣

YouTubeチャンネル「柴犬きなこと道産子夫婦」の投稿主さんは、柴犬の『きなこ』ちゃんと娘さんの微笑ましい姿を紹介しています。今回は、娘さんを予防接種に連れて行ったとのこと。あまりに注射がショックだったためか、娘さんは帰宅後も泣き続けていたそうです。

そこへやってきたのは、きなこちゃん！！きなこちゃんは、普段から娘さんのことをとても大切にしているそう。赤ちゃんが泣いている原因はパパだと勘違いしたようで、まずはパパの腕をカプリと噛んだといいます。

妹への愛が溢れすぎてパパを攻撃してしまうきなこちゃんにクスッ…♪

おててを舐めてあやすわんこ

きなこちゃんは、娘さんの手をペロペロと舐めたといいます。まるで我が子を慰めるかのように、愛おしそうに舐めていたそう。必死に慰めてくれるきなこちゃんに励まされて、娘さんも少し落ち着いてきた様子だったとか。

それからしばらく、きなこちゃんは、娘さんに寄り添いながら励まし続けました。パパとママにとっては、きなこちゃんは「あやし」の最終手段！きなこちゃんが無理なら、泣き止ませるのは無理…というほど信頼を寄せているのだといいます。

プロ級のあやし方に感嘆！

娘さんは、きなこちゃんの体にぎゅっとしがみつきました。フワフワの毛並みを肌で感じて、ホッコリと温かな気持ちになったのかもしれません。気が付くと、娘さんは笑みを浮かべていたとか！

きなこちゃんと触れ合ううちに、娘さんは注射の痛みをすっかり忘れてしまったようです。さっきまでの大泣きはどこへやら、楽しげな表情できなこちゃんを触ろうとしていたといいます。どんなに大泣きしても上手にあやせるきなこちゃんは、子守りのプロと呼んでもいいかもしれませんね♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「きなこの愛情が伝わるんだろうね」「仲のいい家族で羨ましい」「何もかも幸せな感じでニヤニヤした」など沢山の反響がありました。

YouTubeチャンネル「柴犬きなこと道産子夫婦」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬きなこと道産子夫婦」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。