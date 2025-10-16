巨人がドラフトで獲るべき人材は？　主砲流出に備えた“右のスラッガー”が大本命　“左の先発エース”候補も選択肢に

将来性も備えた立石は確保したい人材だ(C)産経新聞社

クライマックスシリーズではファーストステージでDeNAに敗れ、またしても日本シリーズ進出を逃した巨人。早くも国内FA権を取得した柳裕也（中日）や日本球界復帰が噂される前田健太（ヤンキースマイナー）の獲得調査に動くという報道も出ているが、それ以上に気になるのがやはり主砲の岡本和真の去就だ。

今シーズンも岡本が怪我で長期離脱したことが阪神と大差をつけられた大きな要因の一つであり、メジャー移籍となれば大幅な戦力ダウンとなることは間違いない。その穴をドラフトで埋めるのはもちろん簡単ではないが、そうなるとやはり真っ先に狙いたいのは今年最大の目玉である立石正広（創価大・内野手）になるだろう。

長打力は近年の大学生選手では佐藤輝明（阪神）と匹敵するレベルであり、ショート以外の内野と外野も守れるというのも強みである。すでに広島が1位指名を公言しているが（10月15日時点）、まずは競合覚悟で指名するのがチーム復権の第一歩となるだろう。

立石で抽選を外した時に残っていればぜひ狙いたいのが松下歩叶（法政大・内野手）だが、単独指名を狙う球団が出てくる可能性も高い。そうなると野手にこだわらずに投手に切り替えるというのも選択肢の一つだろう。

若手も含めて左の先発候補が少ないことを考えると、外れ1位候補としておすすめしたいのが毛利海大（明治大・投手）だ。高校時代から高い制球力と投球術には定評があったが、この1年でストレートのスピードがアップしたことで一気に投球に凄みが出てきた。フォームに悪い癖がないのも魅力で、試合を作る能力の高さは大学球界でも屈指の存在である。