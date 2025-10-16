コスプレイヤー・クロウさん（@clowcos）が『ファイナルファンタジーVII』の主人公、クラウド・ストライフのコスプレを披露した。

特徴的な金髪ツンツンヘアと鋭い視線。重厚なショルダーアーマーと紫紺のノースリーブ。クラウドのアイコニックな姿を、まるでゲーム画面からそのまま抜け出してきたかのように再現。背景の無機質な鉄骨も相まって、ミッドガルの空気感を生み出している。

クロウさんはクラウドを長年にわたってコスプレしており、今作もファンからは「ゲームのクオリティそのまますぎる…」「クラウドめっちゃカッコいい」「髪の毛ツンツン具合が完璧。素晴らしい」と、絶賛の声が多数寄せられている。

こだわりの詰まったクラウド愛を、クロウさんが語る。

「クラウドのコスプレにはこだわりしかありません（笑）

子どものころからクラウドは僕のヒーローで、何年も前からずっとコスプレをしていますが、そのたびに少しずつ改善して理想に近づけるよう頑張ってきました。

最近はウィッグや鎧の部分を改良したり、クラウドの体に近づけるよう筋トレも特に力を入れています。まだまだ遠いですが、以前に比べてかなり進化したと思います。

FFリメイクシリーズと一緒に、僕自身のクラウドのリメイクも完成させたいですね！」

幼少期から憧れ続けてきたヒーローに、自らの手で近づこうと努力を重ねてきたクロウさん。その情熱とこだわりで、これからも理想のクラウドを追い続けていく。

（コスプレ図鑑取材班）