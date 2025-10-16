２４年８月にステージ３Ａの乳がん（浸潤性小葉がん）と診断されたことを公表したタレントの梅宮アンナが１６日、都内で行われたがんの食事支援サービス「ヘルスケアＯｉｓｉｘ」とのコラボミールキット発売記念イベントに今年５月に結婚した夫でアートディレクター・世継恭規氏と出席した。

乳がんの正しい知識の啓発と早期受診の推進を目的とした啓発活動「ピンクリボン月間」（毎年１０月）に合わせて、アンナと「―Ｏｉｓｉｘ」がタッグを組んで開発した調理キット「ピンクで彩る！しらゆり鶏のステーキ」（発売中）、「あっさりきのこ おろしハンバーグ」（２３日発売）を展開する。

イベントでは、アンナ・世継氏夫婦が調理実演を行った。普段から自宅で一緒に料理をしているという２人だが、報道陣の前で調理するのは初めて。アンナは商品を紹介しながら、夫に「なんかしゃべる？（野菜を）洗う？」とやさしくフォロー。さらに、報道陣にも「静かになっちゃってすみません。家では（料理中に）しゃべるんですけど。皆さんの前で緊張しています」と気遣った。

結婚して約５か月間。料理好きで知られる俳優・梅宮辰夫さん（２０１９年死去、享年８１）のもとで育ったアンナらしい理由で、世継氏との価値観の違いが発覚したという。

先日、スーパーでアンナが３０００円以上するマグロを購入しようとした際、世継氏から「切り身ならもっと安いよ」と指摘されたが、「パパはマグロの柵１万５０００円買ってたんだから、せこいこと言わないで」と言い争いになったという。アンナは「梅宮辰夫が作っていた料理は家だと高い。外だと安いから、外食しようってなる。結婚して普通は逆だよねって気付きました。梅宮家は魚を頭まで買うから高くなるんです。（辰夫さんが）３万くらい買っていましたからね」と辰夫さんとの日々を思い返しながら話し、会場の笑いを誘った。

トークセッションで、世継氏は夫婦の健康状態について「お互い病人。健康そうに見えて不健康です」と明かし、「一日の糖質量を測っているので、アンナは野菜（が苦手で）食べないけど、僕の前には野菜とハムと、卵を用意してくれる。夜も必ずゆでた野菜が出てきて、めちゃくちゃおいしい。『ご飯（作るのは）得意じゃない』と言いつつ、すごいなって思っています」と愛妻のサポートに感謝。アンナも「主人と出会って一緒に楽しくご飯を食べられたらいいなって思えた。ご飯得意じゃなかったですが、作っているときが幸せ。幸せってこういうことなんだって思いました」と日々の幸せをかみ締めているようだ。

イベントの締めの言葉を求められると、世継氏はアンナを見て、「愛してます」と真剣な面持ちで宣言。アンナも「こういうところがうれしいんですよね」と照れ笑いし、最後は仲良くほっぺにチューをしてイベントを締めくくった。